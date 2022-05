Małgosia Borysewicz z programu " Rolnik szuka żony " już nie zakrywa twarzy swojego synka. Rolniczka od pewnego czasu coraz śmielej udostępnia zdjęcia chłopca w sieci, wciąż jednak jeden ze szczegółów nie pozwalał dostrzec jak wygląda Rysio. Teraz zagadka została rozwiązana i już wiemy do kogo chłopiec jest podobny. Zobaczcie jak wygląda syn rolniczki i jej ukochanego. Rysio to cała mama a może bardziej podobny jest do ojca? Małgosia z Rolnika pokazała synka Małgosia Borysewicz (dawniej Sienkiewicz) od 7 miesięcy spełnia się w roli mamą. W lutym rolniczka urodziła swoje pierwsze dziecko. Ojcem chłopca, który otrzymał na imię Ryszard jest kandydat do jej serca z programu "Rolnik szuka żony" Paweł Borysewicz. Z początku rodzice poszli w ślady gwiazd i nie pokazywali twarzy chłopca w sieci. Z chęcią jednak o nim mówili, dzieląc się z fanami swoim szczęściem. Rysio jest już taki słodki i kontaktowy, każdego dnia zmienia się w gadulkowego śmieszka. Moment, gdy po jedzonku przekreca się na wszystkie strony brzusiem i dupka do góry, to np. od dziś. Jaram się tymi momentami, choć do niedawna nie miało to dla mnie szczególnego znaczenia - napisała Małgosia z "Rolnik szuka żony". Zobacz także: Małgorzata z "Rolnik szuka żony" przeszła spektakularną metamorfozę! Zmieniło ją rozstanie z Janem? Małgosia i Paweł zmienili jednak zdanie i już nie ukrywają twarzy swojej pociechy. Celebryci pochwalili się zdjęciem Rysia na Instagramie. Tylko spójrzcie na urocz sweter chłopca! Do kogo Rysio jest bardziej podobny? ;) Paweł z synkiem