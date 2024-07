Buty w pralce najlepiej prać razem z 2 ręcznikami. Zabezpieczą one obuwie przed obijaniem się o bęben pralki. Buty suszy się w temperaturze pokojowej, z językami wywiniętymi na zewnątrz.

Reklama

W pralce, o ile nie ma do tego przeciwwskazań na metce, można prać sportowe i wszelkiego rodzaju nieskórzane buty, jak np. trampki. Jeżeli obuwie wygląda na słabo sklejone, lepiej wyprać je ręcznie, np. namydloną gąbką. Pianę wystarczy wypłukać pod bieżącą wodą i pozostawić buty do wyschnięcia.

Przygotowanie butów przed praniem

Kilka prostych czynności przed rozpoczęciem prania spowoduje, że będzie ono bardziej skuteczne:

Upewnij się, czy na metce nie ma przeciwwskazań do prania w pralce (jeśli są, obuwie lepiej wyprać ręcznie).

Wytrzep buty dokładnie z pisaku lub błota.

Oczyść materiał szczotką do butów, a w trudno dostępnych miejsca użyj szczoteczki do zębów.

Wyjmij sznurowadła i, o ile to możliwe, wkładkę wewnętrzną.

Każdy but umieść w specjalnym worku do prania bielizny, są zapinane na suwak i można je kupić np. w sklepie z pralkami lub akcesoriami domowymi. Cena wynosi od 3 do 10 złotych za jedną sztukę. Zamiast worków możesz użyć np. poszewki.

Do bębna włóż 2 ręczniki kąpielowe. Zabezpieczą one buty przed nadmiernym obijaniem się o ścianki pralki.

Pranie butów w pralce: dobór programu i temperatury

Niektóre pralki mają programy tylko do prania obuwia. Jeżeli twoja pralka go nie posiada to postępuj zgodnie ze wskazówkami:

Zobacz także

Temperaturę ustaw na 30 stopni Celsjusza.

Program prania ustaw bez wirowania na krótki cykl, np. 30 minutowy.

Proszek do prania gorzej się wypłukuje, dlatego lepiej użyć płynu lub kapsułki.

Porady po praniu: jak suszyć buty?

Wypranych butów nie susz na słońcu ani grzejniku (mogą się wtedy rozkleić albo pożółknąć).

Susz buty w temperaturze pokojowej, rozsznurowane i z wywiniętymi na zewnątrz językami.

Buty możesz powiesić na sznurku przypinając klipsami lub spinaczami do bielizny.

Jak wyprać buty, żeby pozbyć się brzydkiego zapachu?

2-3 godziny przed praniem zasyp wnętrze butów 3-4 łyżeczkami sody oczyszczonej lub żwirku dla kota. Wchłonie on wilgoć i usunie brzydki zapach. Włożenie butów zawiniętych w reklamówkę foliową na całą noc wyeliminuje przykry odór. Podobnie działa wypchanie obuwia torebkami herbaty.

Reklama

Szukasz butów, które po wypraniu w pralce będą wyglądać jak nowe? Wykorzystaj dostępny kod rabatowy Reebok.