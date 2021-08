Pranie pachnące, jak suszone na świeżym powietrzu! Poznaj nową linię Lenor Fresh Air Effect

Każdy z nas chciałby utrzymywać swoje ubrania w idealnej czystości. Tylko co to dokładnie oznacza? Dla wielu, zapach tkanin jest czynnikiem potwierdzającym czystość, a wysuszonych na powietrzu to najwyższy standard doskonałej świeżości. Jednak nie każdy ma możliwość, by na co dzień suszyć pranie w ten sposób. Najnowsza linia płynów do płukania Lenor Fresh Air Effect sprawi, że Twoje ubrania nabiorą niezwykłej świeżości zupełnie jak wysuszone na zewnątrz!

Wiele osób mieszkających w miastach nie posiada balkonu czy innego miejsca, gdzie mogliby wywiesić swoje pranie pod gołym niebem. Nawet mając taką możliwość, nie zawsze są odpowiednie warunki atmosferyczne – deszcz czy wysoka wilgotność uniemożliwiają suszenie na świeżym powietrzu. Ponadto, mieszkając przy ulicy, suszące się pranie może zbierać nieprzyjemne zapachy pochodzące ze smogu i innych zanieczyszczeń powietrza. Z kolei, gdy suszymy wewnątrz, tkaniny mogą gromadzić w sobie ‘obce zapachy’, które stają się wyczuwalne np. po założeniu ubrania. Ten efekt jest potęgowany, gdy przestrzeń, w której suszymy pranie, jest zbyt mała, a podłogi są pokryte wykładziną lub dywanem. Przez to możemy odczuwać przykry zapach i konieczność ponownego odświeżania tkanin, mimo że dopiero wyjęliśmy je z szafy.

Ubrania pachnące, jak wysuszone na wietrze

Co zrobić by nasze ubrania zawsze były świeże i pachniały jak wysuszone na zewnątrz? Taką możliwość daje nam teraz linia płynów do płukania tkanin od Lenor – Fresh Air Effect. To zupełna nowość na rynku, która całkowicie rewolucjonizuje kategorię produktów do płukania. Płyny Lenor Fresh Air Effect wzbogacone są o niezwykłą technologię, która umożliwia odwzorowanie na tkaninie efektu, jakby była ona suszona delikatnym powiewem wiatru w łagodnym słońcu.

To rozwiązanie daje niezwykły rezultat – pranie pachnie jak wysuszone na świeżym powietrzu, nawet jeśli suszone było w mieszkaniu. Najwyższy standard długotrwałej świeżości jest teraz na wyciągnięcie ręki.

Świeżość w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem

Linia Lenor Fresh Air Effect to najbardziej skoncentrowany płyn do płukania tkanin dostępny na rynku. Posiada dwa razy bardziej skoncentrowaną formułę niż dotychczas oferowane produkty marki Lenor. Dzięki temu możesz wykonać taką samą ilość prań, jak w przypadku regularnego płynu, przy mniejszej ilości produktu.

Niezwykła koncentracja to troska o środowisko, gdyż pozwala na dostarczenie produktu przy użyciu aż 60% mniej samochodów ciężarowych. Wybierając Lenor Fresh Air Effect masz też pewność, że butelka wyprodukowana jest z tworzywa pochodzącego w 100% z recyklingu i także podlega całkowitemu recyklingowi1. Również proces produkcji prowadzony jest w sposób zrównoważony – fabryki spełniają kryterium „zero odpadów produkcyjnych na wysypisko” i korzystają w 100% z odnawialnej energii.

Poznaj nowy Lenor Fresh Air Effect

NOWOŚĆ! Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind

NOWOŚĆ! Lenor Fresh Air Effect Pink Blossom

NOWOŚĆ! Lenor Fresh Air Effect Summer Day

Wypróbuj je już dziś i spraw, by Twoje pranie zawsze pachniało jak wysuszone na świeżym powietrzu, a ubrania odznaczały się najwyższym standardem świeżości.

Sugerowana cena promocyjna Lenor Fresh Air Effect Fresh Wind / Pink Blossom / Summer Day1:

840 ml (60 prań) – 15,99 zł;

504 ml (36 prań) – 11,99 zł

Więcej informacji o Lenor dostępnych jest na stronie EverydayMe.pl.