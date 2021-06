Czego NIE robić podczas prania i suszenia ubrań?

Uwielbiamy czyste i przede wszystkim pachnące świeżością ubrania. Często jednak efekt prania wcale nas nie zadowala. Tymczasem wystarczy poprawić jeden lub kilka drobiazgów, by cieszyć się czystością i świeżością swoich rzeczy.

Wydaje się, że nie ma czynności łatwiejszej od prania. Wystarczy włożyć rzeczy do pralki, wybrać odpowiedni program, dodać dobry detergent, wlać płyn do płukania tkanin, włączyć i... reszta zrobi się sama. Jeśli to takie proste, to dlaczego często nie jesteśmy zadowolone, bo nasze ubrania nie pachną tak, jakbyśmy chciały? Zupełnie nieświadomie popełniamy drobne błędy, które wpływają na czystość i świeżość. Możliwości, że podczas prania i suszenia coś pójdzie nie tak, jest zaskakująco wiele.

5 błędów popełnianych podczas prania i suszenia ubrań

1. Przeładowanie pralki. Więcej, nie znaczy lepiej. Owszem, bęben pralki zmieści wiele, ale jeśli włożymy do pralki za dużo, to mokre rzeczy nie będą się w nim obracały, detergent nie dotrze, tam, gdzie powinien, a podczas płukania nie wypłuczą się w całości. Takie pranie nie będzie miało sensu, bo tkaniny z resztkami brudu i detergentu nie będą doprane i będą nieprzyjemnie pachnieć.



2. Niewłaściwy dobór środka piorącego. Każda z nas musi dobrać odpowiedni detergent do swoich potrzeb i pranych tkanin – stosując się do zaleceń producenta i przeznaczenia danego produktu. Dobry detergent poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi plamami. Obecnie na rynku mamy do wyboru nie tylko te do białych i jasnych tkanin lub kolorów, ale także do tkanin delikatnych czy oferujące mocniejszy zapach już na etapie prania. Również formy produktów są zróżnicowane - od tradycyjnych proszków, poprzez płyny do prania i kapsułki, które dzięki łatwości użytkowania znajdują szerokie grono użytkowników.

3. Niewłaściwe używanie płynów do płukania tkanin. Zwróć uwagę na zalecenia producenta dotyczące dozowania produktu, są one przygotowane specjalnie tak, aby zagwarantować optymalny poziom świeżości i miękkości. Warto na to zwrócić szczególną uwagę korzystając z płynów do płukania tkanin z najnowszej linii Lenor Fresh Air Effect. To superskoncentrowane produkty, których niewielka ilość (już 14 ml vs. 30 ml regularnego płynu Lenor) wystarczy by pranie zawsze pachniało niezwykłą świeżością, jak wysuszone na zewnątrz.

4. Pozostawianie prania w pralce przez długi czas. Zastanawiasz dlaczego ubrania czasem nieprzyjemnie pachną i są mocno pogniecione? Odpowiedź jest prosta: dzieje się tak gdy nie wyjmujemy ubrań od razu po skończeniu prania. Jeśli chcesz, aby odzież zachwycała świeżością, nigdy nie zostawiaj ich mokrych w pralce i rozwieszaj pranie od razu po jego zakończeniu!

5. Nieprawidłowe suszenie. To ważny etap, który często lekceważymy. Tymczasem nie wystarczy wyjąć rzeczy z pralki i po prostu powiesić je na sznurku. Zanim zaczną się suszyć, trzeba nadać im właściwy kształt – "roztrzepać", rozciągnąć zagniecenia i rozprostować szwy. Dopiero wtedy powiesić lub rozłożyć na płasko.

Najlepiej, gdy rzeczy suszą się na świeżym powietrzu. Nie zawsze jednak jest to możliwe – ze względu na złe warunki pogodowe, czy chociażby brak balkonu bądź ogrodu. Wtedy trzeba pamiętać, że ubrania powinny schnąć w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i nie mogą być ściśnięte. Ale co jeżeli mimo wszystko tęsknimy za unikalną świeżością, którą mają tylko ubrania suszone na wietrze?

Najwyższy standard świeżości Fresh Air Effect od Lenor

Dla wszystkich tęskniących za tą świeżością, a nie mogących sobie pozwolić na suszenie na zewnątrz, powstały nowe płyny do płukania tkanin, które zapewniają nam dwa w jednym: efekt świeżości jakby pranie wysuszone było na wietrze i skoncentrowaną formułę, dzięki czemu produkty zajmują mniej miejsca na półce i są wyprodukowane w sposób zrównoważony.

Nowość marki Lenor, to mocno skoncentrowane płyny do płukania z linii Fresh Air Effect. Swoje działanie zawdzięczają unikalnej technologii, sprawiającej, że tkaniny pachną świeżością, jakby były suszone na zewnątrz, na delikatnym wietrze i słońcu, nawet gdy pranie rozwiesimy w małym mieszkaniu w centrum miasta!

Lenor Fresh Air Effect dostępne są w trzech wariantach zapachowych:

Fresh Wind,

Pink Blossom,

Summer Day.

Niezależnie od tego, który z nich wybierzesz zapewnisz niezwykły efekt na twoich ubraniach oraz zadbasz by były świeże. Z Lenor Fresh Air Effect to teraz takie proste!

Materiał powstał z udziałem z marki Lenor