Sortowanie ubrań według koloru to pierwsza zasada prania. Mieszanie białej odzieży z kolorową może pofarbować jasne tkaniny. Bęben pralki zapełnia się do 3/4 jego pojemności, aby ubrania mogły swobodnie obracać się w czasie prania. Bardziej wytrzymałe materiały (np. ręczniki) można prać w wyższej temperaturze.

Reklama

Przydatne informacje o tym, jak prać odzież znajdują się w instrukcji obsługi pralki. W rozdziale o programach prania wypisane są po kolei tkaniny i odpowiednie temperatury, w których się je pierze.

Segregowanie ubrań przed praniem

Ubrania najlepiej podzielić na 3 rodzaje: białe, kolorowe (lub jasne) i czarne (w tym ciemne odcienie, np. granatowe). Nie mieszamy rodzajów ze sobą, bo ubrania mogą zafarbować. Dobrze jest sortować ubrania ze względu na rodzaj tkaniny. Najlepiej osobno prać ręczniki, jeans, pościel, wełniane swetry lub delikatne tkaniny np. staniki, majtki, koronkowe bluzki. Podpowiedzią dla początkujących użytkowników pralek są metki. Znajdują się one po wewnętrznej stronie ubrania, najczęściej na szwach. Na metkach są informacje o temperaturze, w jakiej można prać odzież.

Zobacz także

Zanim ubranie znajdzie się w bębnie pralki.

Sprawdź kieszenie spodni, bluz i koszul czy nie ma w nich np. pieniędzy lub chusteczek higienicznych. Wypranie czarnego ubrania z chusteczką spowoduje, że całe pranie będzie oblepione białymi drobinami.

Zapinaj wszystkie zamki i guziki. Rozpięty suwak może pozaciągać odzież w trakcie prania.

Wywiń ubrania na lewą stronę.

Ubrania, które są narażone na uszkodzenia np. koronkowe staniki lub rajstopy pierz w specjalnych woreczkach do prania bielizny. Można je dostać za około 3-10 złotych (za sztukę) w drogerii lub sklepie z akcesoriami domowymi.

Napełnianie bębna, czyli ile prania wkładać do pralki?

Bęben pralki zapełnia się z reguły do około 3/4 jego pojemności. Zostawienie wolnego miejsca pozwoli ubraniom swobodnie obracać się w czasie prania i zmniejszy zagniecenia.

Środek do prania ubrań: proszek, płyn, wybielacz

Detergent do prania najlepiej dobierać do koloru tkaniny i jej rodzaju. Kolorową odzież najlepiej prać w proszkach i płynach „do koloru”, a białe „do bieli”. Przy mocnych zabrudzeniach białych tkanin moczy się je w wybielaczu na 2-3 godziny przed praniem w pralce. W drogeriach i supermarketach można kupić specjalne płyny do prania tylko czarnych tkanin. Dzięki nim czerń odzieży utrzymuje się dłużej. Dodatkowo dostępne są płyny do prania wełny. Proszek lub płyn umieszcza się w przegródkach znajdujących się najczęściej w lewym górnych rogu pralki. W razie wątpliwości każda pralka ma swoją instrukcję. Detergent można tę włożyć w pojemniku do wnętrza bębna. Informacje o tym, ile wsypać proszku napisane są na jego opakowaniu. Zwykle jest to około 80 gramów detergentu na jedno pranie.

Zobacz także: pięknie pachnące pranie - proszek do prania w różnych zapachach

W jakiej temperaturze prać ubrania?

Uniwersalne normy temperatur, zapewniające bezpieczeństwo tkanin podczas prania to:

90 stopni Celsjusza – ręczniki, piżamy, dziecięce body,

60 stopni Celsjusza – obrusy, pościel, ubranka dla dzieci,

40 stopni Celsjusza - koszule, bawełniana bielizna, sukienki, materiały jeansowe, bluzy, spodnie, T-shirty, bluzki bawełniane,

30 stopni Celsjusza – materiały koronkowe, jedwabne i wełniane.

Reklama

Szukasz pralki dla początkujących do swojego pierwszego mieszkania? Sprawdź Neonet promocje.