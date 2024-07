Najlepsze zawody świata są gwarantem naszego przyszłego, stabilnego życia. Nie zwlekaj – poznaj je i wybierz odpowiedni kierunek studiów dla siebie

Technologia i bank – masz pracę jak w banku

Najlepsze zawody świata to te związane z rozwojem technologii. Sektor IT to najbardziej oblegany, ale jednocześnie najszybciej rozwijający się dział gospodarki, w którym potrzebni są nowi pracownicy. Migracja danych, tworzenie aplikacji mobilnych – to zajęcia przyszłości. Obserwuje się nadal duże zapotrzebowanie na informatyków i programistów. Podstawowym językiem oprogramowania jest dziś C, Java i Objective-C. Pamiętaj o tym, gdy wybierasz studia informatyczne, ponieważ to może być twoja podstawowa wiedza, którą później wykorzystasz w pracy.

Wraz z intensywnym rozwojem IT zwiększa się również popyt na pracowników sektora bankowego i finansowego. Tzw. finansiści od zawsze byli silnie pożądani na rynku i raczej ich wysoka pozycja w rankingach najlepszych zawodów świata nie spadnie. Makler, ubezpieczyciel, bankowiec – wszystkie zawody związane z obrotem pieniędzy mają potencjał, aby zapewnić dobrą pensję. W corocznym podsumowaniu Forbes’a to właśnie te zawody zajmują jedne z pierwszych miejsc.

Medyczne kierunki to podstawa

Do tego, że medyczne kierunki zawsze były traktowane jako prestiżowe, nie trzeba nikogo przekonywać. Oprócz renomy praca jako specjalista ds. badań klinicznych zapewni nam pewną przyszłość – pieniądze, rozwój naukowy. Sam lekarz specjalista to warty uwagi zawód – nie dość, że może dostosować godziny pracy do własnych potrzeb, to jeszcze ma możliwość otworzyć własną praktykę. Pobocznym zajęciem, ale również pozostającym w zakresie medycznym, jest pracownik sprzedaży (sprzedawca handlowy) w firmach farmaceutycznych. Uważaj – taka osoba musi mieć pełen zakres wiedzy medycznej i handlowej – a to niełatwa sztuka.

Kierunki medyczne mają ogromny potencjał, ponieważ obecnie mamy społeczeństwo, które się starzeje – potrzeba więcej specjalistów w geriatrii, ortopedii czy opiekunów osób starszych.

Internet staje się poważnym rynkiem pracy

Modnie brzmiący „e-commerce manager” to nikt inny, jak osoba wprowadzająca firmę do internetu i prowadząca popularne ostatnio sklepy internetowe. Kierując się powiedzeniem, które utarło się w naszym języku – „jeśli czegoś nie ma w sieci, to znaczy, że nie istnieje”, łatwo można odgadnąć, dlaczego każda najmniejsza firma będzie stawiać w dużej mierze na e-marketing.

Przede wszystkim gospodarka – potrzebni inżynierowie

Następnym zawodem, który dobrze rokuje na całym świecie jest oczywiście zajęcie w sektorze produkcyjnym. Każde państwo wysoko rozwinięte posiada ogromne zapotrzebowanie na inżynierów, którzy dzięki swojej wyspecjalizowanej wiedzy wpłyną na potencjalny sukces firmy, a także na jej ogólny rozwój technologiczny. Przy wyborze najlepszej uczelni spójrz, jakie kierunki nauczania proponuje politechnika – może tam znajdziesz idealne zajęcie dla siebie. Architektura i urbanistyka, mechanika i budowa maszyn, budownictwo – to tylko niektóre kierunki, które sprawią, że będziesz miał po studiach spokojną głowę.

Najlepsze zawody świata idą z duchem współczesnego człowieka, który otacza się technologią, przenosi swój świat do internetu. Chcąc wybrać najlepszą opcję dla siebie, kieruj się przede wszystkim tym, jaką przyszłość wróży ci dany zawód. Pamiętaj jednak o tym, że swoją pracę trzeba lubić, ponieważ tylko wtedy osiągamy najlepsze efekty.