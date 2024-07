Posikiwanie przez kota w mieszkaniu nie jest normalne. Lekceważenie problemu może utrwalić w nim złe nawyki lub doprowadzić do poważnych chorób układu moczowego.

Koty z natury dbają o swoją czystość, a potrzeby fizjologiczne załatwiają do kuwety lub na dworze, zasypując odchody piaskiem. Niekiedy jednak sikają w dziwnych miejscach, a ich mocz ma ostry i intensywny zapach. Przyczyn takiego zachowania jest kilka.

Choroby dróg moczowych u kotów

Koty które załatwiają swoje potrzeby w miejscu, w jakim się znajdują, najczęściej borykają się ze stanami zapalnymi pęcherza lub dolnych dróg moczowych. Mocz, jaki oddają często podbarwiony jest krwią i jest wydzielany w niewielkich ilościach. Koty z taką dolegliwością załatwiają się na miękkie rzeczy, takie jak dywany, koce, kanapy czy ubrania. Niechętnie również korzystają z kuwety, ponieważ przypomina im ona o ich dolegliwościach związanych z drogami moczowymi.

Niechęć do kuwety

Kot może próbować unikać załatwiania się w kuwecie, jeśli:

jest zabrudzona,

ma nieodpowiednią konstrukcję (niektóre koty nie lubią kuwet zamkniętych),

żwirek znajdujący się w niej jest inny niż zawsze (koty nie lubią zmian, dlatego kupując żwirek warto trzymać się jednego producenta),

stoi w złym miejscu (kuweta powinna się znajdować w miejscu ustronnym),

stoi blisko miejsca posłania (kot, tak jak człowiek, nie chciałby spać blisko swojej toalety),

(kot, tak jak człowiek, nie chciałby spać blisko swojej toalety), stoi blisko pokarmu (miski z jedzeniem powinny znajdować się jak najdalej kuwety),

została umyta silnym detergentem (chemiczny zapach odstrasza koty).

Psychiczne powody posikiwania u kotów

Posikiwanie w różnych miejscach może być spowodowane stresem u kota. Przeprowadzka, nieznani goście, remont czy samotność szczególnie przyczynia się narastania napięcia u czworonoga. Zestresowany pupil oddaje mocz zazwyczaj w miejscach użytkowanych przez właścicieli np. na fotelach, kanapach czy łóżkach.

Rujka, inaczej cieczka

Gdy nasza kotka nie była sterylizowana i przechodzi cieczkę, to pod wpływem działania estrogenu może dojść do zapalenia pochwy na skutek jej rozpulchnienia. Wpływa to zazwyczaj na częstsze oddawanie moczu.

Kot posikuje krwią

Krew w moczu kota może oznaczać ostre zapalenie pęcherza moczowego lub obecność kamieni w drogach moczowych. By dokładnie zdiagnozować, co dolega pupilowi, należy zbadać mu krew i mocz oraz wykonać RTG jamy brzusznej. Dopiero po tych badaniach można postawić diagnozę i rozpocząć leczenie.

Znakowanie moczem

Nasz pupil może znaczyć teren, jeśli wyczuwa obecność innych kotów w okolicy. Przebierając nóżkami i poruszając ogonem, oddaje on niewielką ilość moczu zostawiając swój ślad zapachowy. Zazwyczaj obsikuje on okolice drzwi, zasłon czy okien. Znakowanie terenu jest procesem naturalnym u kota. W ten sposób okazuje on przywiązanie do miejsca w którym mieszka.

