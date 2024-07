Kot musi co jakiś czas się odkłaczać, w przeciwnym wypadku w jego jelicie mogą zacząć się odkładać resztki pokarmu z włosiem, które stworzą pilobezoar włosowy (zbite kule włosowe). Prowadzi to do niedrożności działania układu pokarmowego, jego uszkodzenia, dużego bólu, a nawet śmierci. Ważne jest więc zapewnienie kotu dostępu do trawy, która jest dla niego naturalnym środkiem przeczyszczającym.

Koty myją się gównie przy pomocy swojego języka. Prowadzi to do połykania przez nie dużych ilości sierści, która odkłada się w jelitach. Brak odkłaczania układu pokarmowego kota może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.

Kiedy najczęściej dochodzi do zakłaczenia?

Koty najbardziej potrzebują odkłaczenia w miesiącach letnich, kiedy występuje silne linienie. Aby ograniczyć połykanie przez niego sierści, należy jak najczęściej go wyczesywać.

Objawy zakłaczenia kota

Problemy z zakłaczeniem objawiają się u zwierzęcia następująco:

zaczyna wymiotować ,

traci apetyt,

jest ospały, ma depresję,

krztusi się, najczęściej po posiłku,

zjada np. papier lub folię, by wywołać wymioty.

Konsekwencje braku odkłaczania

Jedną z najpoważniejszych konsekwencji braku odkłaczania jest powstanie pilobezoaru włosowego, czyli kuli z sierści wymieszanej z pokarmem i osadzającej się na ścianach jelit. Może objawiać się u kota suchym kaszlem, wymiotami oraz niechęcią do spożywania pokarmu. Powoduje ona niedrożność układu pokarmowego, która nieleczona prowadzi do śmierci czworonoga.

Jak szybko i skutecznie odkłaczyć kota?

Kot naturalnie odkłacza się jedząc trawę, jest ona bowiem dobrym środkiem przeczyszczającym. Jeśli kot nie ma możliwości poskubania zielonych roślin, należy mu podawać do posiłku małe ilości masła, oleju winogronowego lub siemienia lnianego (najlepiej przez tydzień). Innym smacznym rozwiązaniem powodującym odkłaczenie jest zakup specjalnej karmy powodującej przyspieszenie wydalania sierści z organizmu (w niektórych przypadkach wystarczy zmiana samej diety na taką, która zawiera dużo błonnika). Przy podejrzeniu silnego zakłaczenia można pupilowi podać strzykawką ciekłą "apteczną" parafinę w ilości 1-2 ml (lub więcej, jeżeli kot współpracuje) kilka razy dziennie. Jeśli nie daje to żadnego skutku, należy udać się do weterynarza, który przepisze specjalny środek na odkłaczanie lub przeprowadzi chirurgiczne usunięcie pilobezoarów z jelit.

Co ile kot powinien się odkłaczać?

Odkłaczanie zależne jest od typu i gęstości sierści. Czworonogi, które mają krótkie włosy mogą robić to co kilka tygodni, a nawet parę miesięcy. Z drugiej strony koty perskie, charakteryzujące się długim włosiem (około 10 cm), mogą odkłaczać się nawet kilka razy dziennie. Robią to poprzez wymiotowanie lub zwykłe odchrząkiwanie.