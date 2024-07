Prawo o ruchu drogowym nie narzuca używania pasów bezpieczeństwa dla psów ani też nie podaje precyzyjne sposobu na transportowanie czworonoga. Warto jednak pamiętać, że jazda samochodem z psem, który beztrosko przemieszcza się po samochodzie może stanowić niebezpieczeństwo. W czasie nagłego hamowania zwierzę bezwładnie poleci do przodu, a nawet może wypaść przez przednią szybę. Stanowi to zagrożenie nie tylko dla czworonoga ale i ludzi siedzących w aucie. Zatem istotne, aby przed przewozem zwierzęcia pomyśleć o bezpieczeństwie.

Policjant, który stwierdzi, że sposób przewożenia psa stanowi zagrożenie może powołać się na art. 97. Kodeksu wykroczeń. Stanowi on podstawę do karania kierowców, którzy używają pojazdu w sposób zagrażający zarówno osobie jak i pozostałym uczestnikom ruchu.

Szelki i pasy bezpieczeństwa dla czworonogów

Psa ubiera się w specjalną uprząż w postaci szelek i pasów bezpieczeństwa trzypunktowych lub jednopunktowych. Im więcej przypięć, tym pupil jest stabilniejszy na siedzeniu. Szelki, różnych rozmiarów, wypełnia miękka pianka a zapięcie ma standardowy rozmiar pasujący do zaczepów pasów w aucie. Pasy dla psów można kupić w każdym sklepie zoologicznym. Są dobrym sposobem na przewożenie średnich i dużych psów.

Mata ochronna do bagażnika lub na tylne siedzenie

Średnie i duże psy można przewozić także z wykorzystaniem specjalnych mat ochronnych. Zazwyczaj są wykonane z antypoślizgowego materiału i montuje się je w bagażniku lub na siedzeniu (na przednich i tylnych zagłówkach). Pies w czasie jazdy jest bardziej stabilny, a samochodowe siedzenia dodatkowo są chronione przed sierścią, wilgocią i zabrudzeniami. Maty są na tyle uniwersalne, że da się je zamontować w każdym modelu auta. Ceny są bardzo zróżnicowane, zależą od materiału, z jakiego są wykonane oraz wielkości. Za nylonową matę o długości 130 centymetrów zapłaci się około 30 złotych, a za pikowaną z wodoodpornego poliestru o długości 155 centymetrów już około 300 złotych.

Transporter dla psów o małych rozmiarach

W transporterze najwygodniej przewozić małe psy, do około 10 kilo. Przenośną klatkę najlepiej umieścić bokiem na tylnym siedzeniu i przymocować pasami bezpieczeństwa. Rozmiar transportera powinien być tak dobrany do rozmiaru psa, aby mógł się w nim swobodnie obrócić. Plastikowe transportery kosztują około 30-100 złotych. Ceny miękkich klatek z poliestru wahają się od około 110 do ponad 300 złotych,

Podróżowanie z psem – o czym jeszcze pamiętać

Planując jazdę z psem samochodem lepiej nie karmić go bezpośrednio przed podróżą. Może zrobić mu się niedobrze, a właściciel będzie miał sporo sprzątania. Warto co najmniej co 3 godziny zrobić postój, aby zwierzę mogło załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Psa można przyzwyczajać do jazdy samochodem już od najmłodszych lat. Na początek niech to będą krótkie przejażdżki, by stopniowo je wydłużać oswajając pupila z nową sytuacją.

