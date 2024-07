Ciasto na pierogi przyrządza się z mąki i wody, z dodatkiem masła lub oleju. Przy pomocy szklanki wykrawa się kółka i na środku każdego kładzie się owoce. Pierogi gotuje się do wypłynięcia ich na powierzchnię wody.

Pierogi z owocami to idealny pomysł na letni obiad. Aby były bardziej sycące, można je podać ze śmietaną i cukrem. W wersji dietetycznej danie serwuje się z jogurtem. Ciekawe dodatki do pierogów to wiórki kokosowe, mak lub kakao.

Pierogi z truskawkami - przepis

Składniki:

300 g mąki pszennej,

1 jajo,

20 g masła,

125 ml wrzącej wody,

200 g truskawek.

Czas przygotowania: około 40 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Zagotuj wodę w dużym garnku.

Przesiej mąkę do miski i dodaj do niej sól.

Włóż masło w miseczce do naczynia z gorącą wodą, aby się roztopiło.

Masło wlewaj stopniowo do mąki z solą, mieszając przez cały czas.

Do wymienionych wyżej składników dodaj jajo, a następnie wymieszaj wszystko.

Zagnieć ciasto.

Posyp blat lub stolnicę mąką.

Wyłóż ciasto na podłoże i zagniataj je przez 7-8 minut.

Owiń je w folię spożywczą i zostaw na pół godziny.

Po upływie tego czasu podziel ciasto na 4 części.

Każdą z nich rozwałkuj na placek o grubości 2-3 mm.

Jeśli ciasto przykleja się do stolnicy bądź blatu, posyp je mąką.

Umyj truskawki, usuń szypułki, a następnie pokrój owoce w cząstki.

Wytnij kółka z ciasta za pomocą małej szklanki.

Na środku każdego okręgu układaj po 2 cząstki truskawki.

Składaj kółka na pół i dokładnie sklej brzegi ciasta.

Zagotuj wodę i włóż pierwszą partię pierogów - około 15.

Kiedy woda z pierogami zagotuje się, zmniejsz ogień na średni, a następnie gotuj pierogi dotąd, aż ciasto będzie miękkie (około 2,5 minuty po wypłynięciu na powierzchnię wody).

Gotowe pierogi wyłów łyżką cedzakową.

Pierogi z wiśniami – przepis

Składniki:

500 g mąki pszennej,

1-2 łyżki oliwy z oliwek,

1 szklanka wrzącej wody,

1 kg wiśni,

1 łyżeczka cukru.

Czas przygotowania: 30-40 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Umyj wiśnie i wydryluj je.

Zalej mąkę wrzątkiem.

Zagniataj ciasto, dolewając do niego oliwy. Nada ona ciastu elastyczność.

Rozwałkuj ciasto na cienki placek.

Niewielką szklanką lub kubkiem wykrawaj z niego kółka .

Na każdym kładź po 2 wiśnie.

Dokładnie zlepiaj boki ciasta.

Zagotuj wodę z cukrem w dużym garnku.

Wrzucaj pierogi partiami (po kilkanaście).

Gotuj je do czasu, kiedy wypłyną na powierzchnię.

Wyjmij pierogi łyżką cedzakową.

Pierogi z jagodami - przepis

Składniki:

500 g mąki pszennej,

1 jajo,

1 łyżka oleju,

250 ml ciepłej przegotowanej wody,

400 g jagód,

3 łyżki cukru,

1 opakowanie cukru wanilinowego,

sól do smaku.

Czas przygotowania: około 40 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Opłucz jagody.

Wymieszaj owoce z cukrem i cukrem wanilinowym.

Do miski wsyp mąkę, dodaj jajo, olej oraz sól.

Stopniowo dolewaj wodę, aby składniki można było połączyć.

Zagnieć z nich ciasto. Powinno być gładkie i miękkie.

Podziel je na 4 części.

Posyp stolnicę bądź blat mąką.

Rozwałkuj podzielone ciasto na cienkie placki.

Wykrój z niego kółka, używając szklanki.

Na środku każdego pieroga połóż łyżeczkę jagód z cukrem .

Zlep boki ciasta.

Zagotuj wodę z solą i 1 łyżką oleju w dużym garnku.

Wrzuć pierogi do wrzącej wody i gotuj do wypłynięcia na powierzchnię.

Wyciągaj je łyżką cedzakową.

Smacznego!