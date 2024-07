Owsiankę z warzywami przygotowuje się w ciągu 20 minut. Na rozgrzaną patelnię dodaje się pokrojone w drobną kostkę warzywa, płatki owsiane i całość zalewa wodą. Gdy składniki zmiękną, wtedy całość doprawia się pieprzem, aromatycznymi ziołami, szczyptą przyprawy do gyrosa, ostrą papryką chili oraz solą.

Owsianka na słono nie zawiera w sobie cukru, dlatego jest dietetycznym daniem, które mogą jeść osoby odchudzające się. Ostre przyprawy podnoszą lekko temperaturę ciała, dzięki czemu przyspieszają metabolizm. Do składników można dodać świeżą papryczkę chili lub zastąpić ją zieloną jalapeno.

Owsianka z warzywami

Owsianka wytrawna to pomysł na pożywne śniadanie. Do przyprawienia potrawy dodaje się zioła, ostre przyprawy oraz sól, ale można z niej całkowicie zrezygnować, nie zaburzając smaku owsianki. Przepis można dowolnie modyfikować, dodając do dania inne ulubione warzywa, np.: buraki, groszek, kukurydzę czy czerwoną fasolę.

Potrzebujesz:

patelni z przykryciem,

obieraczki do warzyw.

Składniki (na 1 porcje):

6 łyżek górskich płatków owsianych,

1 marchewka,

pół selera,

1 pietruszka,

1 pomidor,

2 łyżki oliwy z oliwek,

1/2 szklanki wody,

1/3 łyżeczki świeżo zmielonego czarnego pieprzu,

szczypta chili,

1/2 łyżeczki gotowej przyprawy do gyrosa,

bazylia, tymianek, cząber (do smaku),

szczypta soli (opcjonalnie).

Czas przygotowania: około 20 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Sparz pomidora i usuń z niego skórkę.

Marchewkę, seler i pietruszkę obierz ze skórki i dokładnie umyj pod bieżącą wodą.

Wszystkie warzywa pokrój w drobną kostkę.

Rozgrzej olej na patelni i dodaj pomidora, seler, marchew i pietruszkę.

Smaż przez 5 minut.

Dodaj płatki owsiane, wodę i przykryj całość pokrywką.

Zmniejsz ogień i duś składniki przez 10-15 minut.

Zdejmij owsiankę z ognia.

Dodaj zioła, ostre przyprawy oraz ewentualnie sól.

Wymieszaj delikatnie całość i przełóż do małej miski.

Do ozdoby możesz użyć zielonej natki pietruszki.

Smacznego!