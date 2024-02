Filip Chajzer już wiosną pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami", to będzie powrót dziennikarza do telewizji od czasów odejścia z TVN w sierpniu 2023 roku. Podczas wiosennej ramówki stacji Filip Chajzer udzielił wywiadu dla "Faktu" i w mocnych słowach skomentował zwolnienie Małgorzaty Tomaszewskiej z Telewizji Polskiej. Były gwiazdor TVN mówi wprost, że po wyborach miało nie być podziałów, a tymczasem znani i lubiani prezenterzy tracą pracę w Telewizji Polskiej, dlatego, że wykonywali swoje obowiązki w czasie, kiedy premierem był Mateusz Morawiecki, a partią rządzącą - PiS.

Zmiany, jakie po objęciu rządów przez Koalicję 13 grudnia zostały wprowadzone w Telewizji Polskiej wywołują ogromne emocje. Pracę w TVP stracili nie tylko dziennikarze informacyjni, ale również prowadzący "Pytanie na śniadanie". Z programu zostały zwolnione ulubione pary widzów, a wśród nich nie tylko duet Cichopek — Kurzajewski, ale również Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Teraz Filip Chajzer zabrał głos w tej sprawie i nie ukrywa, że to przesada, aby zwalniać ciężarną dziennikarkę, która świetnie wykonywała swoją pracę:

To jest skandal. To jest tak wspaniała dziewczyna. Ja jak ją widziałem w 'Pytaniu na śniadanie' to się rozpływałem jak kulka lodu waniliowego na szarlotce. Miód i maliny.

To jest skandal. To jest tak wspaniała dziewczyna. Ja jak ją widziałem w 'Pytaniu na śniadanie' to się rozpływałem jak kulka lodu waniliowego na szarlotce. Miód i maliny.

Dziennikarz dodaje, że głosujący na nowy rząd nie tego oczekiwali. Chodziło o zniesienie podziałów, a nie tworzenie nowych:

Filip Chajzer, mówiąc o tym co, obecnie dzieje się w Telewizji Polskiej nie gryzie się w język i dość ostro podsumowuje nowe porządki w TVP. Dziennikarz nie ukrywa, że nie podoba mu się to, co dzieje się na Woronicza:

Bardzo mi się to nie podoba. Nie na to głosowaliśmy. Polska wybrała tę, a nie inną koalicję, bo oni obiecali nam, że będzie inaczej. Mówili, że nie będziemy dzielić. Mówili, że to, że ty głosujesz na PiS, a ty na PSL, to nie znaczy, że jesteś gorszy. Mówili, że to nie znaczy, że trzeba cię wyrzucić z pracy, bo akurat byłeś wtedy, kiedy politykiem był ten facet albo ta kobieta.

powiedział wprost Filip Chajzer w rozmowie z 'Faktem'.