Kilka tygodni temu Izabela Janachowska bardzo zaniepokoiła fanów swoim stanem zdrowia. Jak się okazało, prezenterka trafiła do szpitala w stanie zagrożenia życia. Teraz jednak gwiazda Polsatu przechodzi rekonwalescencję, a pomaga jej w tym wyjazd i odpoczynek z rodziną. Izabela Janachowska nie ukrywa, że bardzo docenia czas z bliskimi, a teraz pokazała nowe nagranie z synkiem - nic słodszego dziś nie zobaczycie!

Nowe nagranie z synkiem Izabeli Janachowskiej. To mały słodziak

Na początku sierpnia Izabela Janachowska dała swoim fanom powód do niepokoju: prezenterka trafiła do szpitala, a stan jej zdrowia zagrażał jej życiu. Choć gwiazda opuściła klinikę niedługo później, przyznała, że musi stosować się do zaleceń lekarzy i poddawać badanom kontrolnym. Teraz Izabela Janachowska wraz z mężem, Krzysztofem Jabłońskim i synkiem Chrisem wypoczywa w Turcji, gdzie odzyskuje siły.

Izabela Janachowska mówi wprost, że ogromną wartością jest dla niej rodzina i czas, który może spędzić z bliskimi. Tym razem ślubna ekspertka udostępniła urocze nagranie z małym Chrisem i napisała o radości z uśmiechu na jego twarzy!

- To właśnie uśmiech dziecka nadaje wartość życiu - napisała Izabela Janachowska.

Na nagraniu opublikowanym przez Izabelę Janachowską widać, jak mama budzi swojego synka rano, a pierwsza czynność, jaką mały Chris wykonuje rano, to wskoczenie do basenu! Trzeba przyznać, że wiele pociech wprost marzy o takiej pobudce.

Fanom bardzo spodobało się nagranie Izabeli Janachowskiej z Chrisem w roli głównej, bo licznie komentowali wpis. Zgodzili się z tym, że uśmiech dziecka jest bezcenny!

- Świetny filmik, uśmiech pojawia się również na twarzach oglądających. Niech Pani synek tak trzyma, zawsze radosny, uśmiechnięty i pełen dobrej energii!

- Jaki wesoły filmik, aż nie mogę przestać się uśmiechać ???? Krisek - czysta radości ????

- Ogladalam 2 x ❤️ Cudo!

- Dobra, ostatni - 10. raz oglądam i wstaję ????

- Jej cudownie ????

Instagram @izabelajanachowska

Gołym okiem widać, że rodzina i synek są dla Izabeli Janachowskiej bardzo ważni. Prezenterka podkreślała to także tuż po tym, jak niedawno opuściła szpital i wróciła do domu. Z tej okazji synek podarował jej wyjątkowy prezent w postaci pierścionka.

- Od synka dla mamusi z okazji powrotu do domu - pisała na Instagramie Izabela Janachowska.

Jak Wam się podoba nowe nagranie z pociechą Izabeli Janachowskiej w roli głównej?

Instagram @izabelajanachowska