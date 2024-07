Podatek liniowy to forma opodatkowania działalności gospodarczej, z której skorzystać mogą podatnicy. Nie wszystkim opłaci się zastosowanie tej metody naliczania podatku, gdyż jego stawka jest stała i wynosi 19%.

Podatek liniowy to taki sposób naliczania należnego podatku, zgodnie z którym jego wymiar jest wprost proporcjonalny do wielkości podstawy opodatkowania, czyli dochodu. Jego cechą charakterystyczną jest to, że jego stawka jest stała, a więc nie zmienia się w zależności od wysokości dochodu, i wynosi zawsze 19%.

Obecnie można dobrowolnie wybrać taką formę opodatkowania, która jest bardziej opłacalna. Aby wybór taki był jednak możliwy, należy spełnić pewne warunki.

Opodatkowanie liniowe mogą wybrać osoby prowadzące działalność gospodarczą wykonywaną:

samodzielnie,

w spółce, która nie ma osobowości prawnej.

O ile takiej samej działalności nie wykonuje lub nie wykonywał przez ostatni rok w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Jedną z podstawowych zalet zastosowania podatku liniowego jest to, że jego stawka pozostaje niezmienna, łatwo więc obliczyć jego wymiar, nie trzeba bowiem uwzględniać różnych stawek podatkowych. Prostota rozliczania się w tym przypadku wynika również z tego, iż płatnik podatku nie ma obowiązku uwzględniać ulg czy kwoty wolnej od podatku, gdyż te kwestie go nie dotyczą.

W praktyce wybór tej formy opodatkowania działalności będzie opłacalny dla osób, których dochód jest wysoki i wynosi co najmniej około 100 tys. zł. Właśnie na tym poziomie kształtuje się granica opłacalności skorzystania z tej metody opodatkowania, choć kwotą wejścia w podwyższoną stawkę podatku dochodowego, tj. 32%, wynosi 85 528 zł.

Decydując się na wybór podatku liniowego trzeba pamiętać o jego wadach, wśród których znajduje się niewątpliwie wyłączenie możliwości rozliczania się razem ze współmałżonkiem. Należy wziąć też pod uwagę brak ulg podatkowych, takich jak ulga prorodzinna, oraz kwoty wolnej od podatku, co wpływa na brak opłacalności zastosowania tej metody przy niższych dochodach. Trzeba również pamiętać o tym, że choć zasadniczo opłacanie podatku tą metodą łączy się z mniejszą liczbą czynności księgowo-formalnych, to jednak jeśli uzyskuje się dochód zarówno z prowadzenia własnej działalności jak i stosunku pracy, to należy składać wobec nich oddzielne deklaracje. W takiej sytuacji również wyłączona jest możliwość połączenia dochodów z tego drugiego stosunku z dochodami współmałżonka.

