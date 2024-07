Podatek odroczony to część podatku dochodowego, którą ujmuje się w księgach handlowych, choć nie nadszedł jeszcze termin ich zapłaty. Odroczony podatek dochodowy stosuje się w celu odzwierciedlenia rzeczywistej sytuacji finansów firmy.

Podatek odroczony jest częścią podatku dochodowego. Jest to podatek, który wynika z przeprowadzonej w danym okresie transakcji, jednak nie powstał jeszcze obowiązek opłacenia go do urzędu skarbowego. Mimo to, zapisuje się go w księgach handlowych w tym okresie, w którym została przeprowadzona transakcja, z której on wynika.

Odroczony podatek dochodowy dotyczy jedynie firm, które stosują pełną księgowość, a więc prowadzą księgi handlowe.

Podatek odroczony służy ukazaniu rzeczywistej sytuacji finansowej firmy. Podatek ten uwzględnia się w księgowości w takiej wysokości, jaka wynika z aktualnej sytuacji na rynku, choć rzeczywisty obowiązek podatkowy (który powstanie np. dopiero końcem roku) może ukształtować się inaczej. Dzięki uwzględnieniu go w księgach handlowych łatwiej jest przewidzieć przyszłe zyski i straty. Ujęcie tego podatku w sprawozdaniach finansowych, mimo, że nie trzeba go jeszcze uiścić, pozwala wykazywać na bieżąco faktycznie zaistniałe w danym okresie zobowiązania podatkowe.

