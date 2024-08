To miał być wyjątkowy dzień dla Karoliny Gilon i jej ukochanego! Prowadząca "Love Island" ujawniła w śniadaniówce Polsatu, że niedługo zostanie mamą. W mediach społecznościowych posypały się gratulacje, ale jedna z projektantek postanowiła nagrać film o celebrytce — nie chodziło w nim o gratulacje. Gilon musiała zareagować!

Ciężarna Gilon obrywa od znanej stylistki

To właśnie dzisiaj ruszyła śniadaniówka "Halo, tu Polsat", w której Karolina Gilon pokazała brzuszek na wizji i opowiedziała, że już nie może się doczekać, by zostać mamą. Prowadząca "Love Island" poznała swojego ukochanego Mateusza Świerczyńskiego właśnie na Wyspie Miłości, a ich związek zaskoczył wiele osób, ale oni zdają się być bardzo szczęśliwy. Jednak czerwcu przygnębiona Karolina Gilon zwróciła się do fanów i poinformowała, że znika z mediów społecznościowych, ponieważ chce zadbać o swoje zdrowie psychiczne.

Kasuję Instagram. Powiem tak, od 9 lat jestem non stop online. Od 5 lat zrobiłam 9 sezonów Ninja Warrior, 9 sezonów Love Island. Jestem najzwyczajniej w świecie zmęczona, przestymulowana, przebodźcowana. Potrzebuję zająć się swoim zdrowiem, potrzebuję zająć się swoją psychiką. To jest właśnie ten moment, w którym ja bardzo potrzebuję odpocząć — mówiła Karolina Gilon kilka tygodni temu.

Teraz Karolina Domaradzka, która jest stylistką i krytyczką mody postanowiła nagrać film o Karolinie Gilon, w którym opowiada, że celebrytka kilka miesięcy temu informowała o kiepskim zdrowiu psychicznym, a teraz chwali się nagraniami na których "czuje się lepiej niż kiedykolwiek".

Wiele osób uznało wtedy, że decyzja Karoliny podyktowana została wtedy jej kiepskim zdrowiem psychiczny, a apel, który wystosowała, miał na celu zachęcić inne osoby, by nie bały się szukać pomocy u specjalistów, ale czy na pewno. Minęło dosłownie kilka tygodni od legendarnego nagrania Gilon, która teraz informuje, że jest w ciąży i jak widać na udostępnionych przez nią nagraniach czuje się lepiej niż kiedykolwiek - powiedziała stylistka.

Wielu internautów oburzyły słowa projektantki i postanowili bronić ciężarnej celebrytki. Wśród nich znalazła się nawet Joanna Opozda, choć Karolina Gilon również nie przeszła obojętnie obok tego wpisu.

Z całego serca życzę wszystkim kobietom, które są albo będą w ciąży by nieżyczliwi dali im w tym okresie spokój. Trzymajmy się dziewczyny razem — odpowiedziała Karolina Gilon.

Karolina jak Cię uwielbiam, tak błagam Cię, dajmy kobiecie w ciąży spokój. Każdy stres mamy odbija się na maluszku, niestety coś o tym wiem. Bądźmy dla siebie lepsze, bardziej wyrozumiale i mniej oceniające, bo każda sytuacja jest inna, a wahania nastroju w ciąży i hormony dają o sobie znać jak nigdy wcześniej, wiem coś o tym. Ściskam Cię — dodała Joanna Opozda.

Jezu jaki obrzydliwy film. Przesada. Kobieta w ciąży potrzebuje spokoju, niech Pani wróci do oceniania stylizacji, ta zabawa w psychologa średnio Pani wychodzi.

Z całym szacunkiem, ale nie mam pojęcia, jak się ta rolka ma do mody? Nie spodziewałabym się takiego czegoś akurat u Ciebie. Serio. — czytamy dalej w komentarzach.

