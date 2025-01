Po zmianach, jakie zaistniały po przybyciu Agnieszki Kaczorowskiej i Pauliny Smaszcz na wyspę, zrobiło się gorąco. Dziewczyny nie spodziewały się, że drużyny diametralnie się zmienią, a ich kapitankami zostaną nowe uczestniczki.

Kasia Nast w trzecim odcinku programu "Królowej przetrwania" straciła status kapitanki zespołu. Nową kapitanką drużyny została Agnieszka Kaczorowska. Zespoły zostały wymieszane, co wywołało wiele emocji w obu zespołach. Jedną z osób, które pokazały swoje emocje, była Kasia Nast, która nie mogła się pogodzić, że jej zespół został rozdzielony. Dziewczyny z drużyny zaniepokoiły się tym, że uczestniczka płacze.

Takie emocje się we mnie pojawiły, a jestem taką osobą, że jeżeli coś czuję, to muszę to od razu puścić, bo wiem, że jeżeli tego nie puszczę, to we mnie zostanie. Nagle poczułam ogromną miłość do dziewczyn z poprzedniego campu. To, co się wydarza w tym momencie, to jest po prostu taka żałoba po tym, że zostawiłam coś za sobą, żeby wejść w coś nowego, co też jest piękne

- zdradziła Kasia Nast.