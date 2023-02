Małgorzata Ohme tłumaczy się łamania przepisów drogowych: "moje zachowanie było niebezpieczne"

Ależ to było wydanie "Dzień dobry TVN"! Blisko tydzień przed świętami w studiu pojawiła się plejada gwiazd na czele z Anną Lewandowską, która niedawno przyleciała do Warszawy. W świątecznym programie mogliśmy zobaczyć m.in. Małgorzatę Rozenek-Majdan, Paulinę Krupińską, Agnieszkę Woźniak-Starak, a także Annę Kalczyńską, która zabrała do pracy dzieci! Niestety pod studiem doszło do nieprzyjemnego zdarzenia. Małgorzata Ohme w pewnym momencie straciła równowagę i się przewróciła. Małgorzata Ohme zaliczyła upadek pod studiem "Dzień dobry TVN" Produkcja "Dzień dobry TVN" zrobiła wiele, by zatrzymać widzów jak najdłużej przed telewizorami. Fani polskich gwiazd otrzymali świąteczne prezenty nieco wcześniej. W studiu pojawiła się jedna z najpopularniejszych bizneswoman. Anna Lewandowska zdradziła sekret Roberta Lewandowskiego i opowiedziała o życiu w Barcelonie. Zobacz także: Anna Lewandowska cała w czerni bawiła się na imprezie w Polsce. Dodatki warte fortunę Podczas niedzielnego wydania zobaczyliśmy również Małgorzatę Ohme. Dziennikarce również dopisywał świąteczny nastrój, którego nie popsuł nawet groźnie wyglądający upadek! Chwilę przed wejściem do studia "Dzień dobry TVN" gwiazda zaczęła się wygłupiać. Nie podejrzewała, że tak to się skończy. W pewnym momencie Małgorzata Ohme straciła równowagę i upadła na ziemię. Być może zdradziły ją wysokie buty. Na szczęście najwyraźniej nie stało jej się nic poważnego, ponieważ po chwili dziennikarka się podniosła. Na jej twarzy szybko znów pojawił się uśmiech. W drodze do studia towarzyszył jej partner. Zobacz także: Anna Lewandowska dołącza do "Dzień Dobry TVN". Kiedy pojawi się na antenie? Oglądaliście niedzielne wydanie "Dzień dobry TVN" z wywiadem z Anną Lewandowską?...