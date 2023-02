"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita o przeprowadzce. "Zostanie tu jest niebezpieczne"

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" muszą szybko zmienić miejsce zamieszkania. Byli uczestnicy miłosnego show TVN boją się o swoje zdrowie. Co się stało?!

Przed Anitą i Adrianem ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wielkie zmiany. Niedawno była uczestniczka matrymonialnego show wyznała, że już niebawem czeka ich wyprowadzka. I choć Anita do tej pory pozostawała bardzo tajemnicza, w najnowszej rozmowie z mediami postanowiła uchylić rąbka tajemnicy.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita gorzko o przeprowadzce

Choć do niedawna fani programu podejrzewali, że Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się, to jednak dziś już wiemy, że były to jedynie plotki, a życiu pary dalej wszystko fantastycznie się układa. Po egzotycznych wakacjach na Bliskim Wschodzie, skąd zakochani raczyli fanów romantycznymi kadrami, małżonkowie zaskoczyli wszystkich wyznaniem.

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalili się radosną nowiną wyznając, że są już po rozmowach z doradcą kredytowym. Zakochani bowiem zdecydowali się na kupno własnego domu i już niebawem czeka ich przeprowadzka.

Instagram @anitaczylija

Do tej pory małżonkowie dość tajemniczo wypowiadali się na temat zmiany lokum, jak się teraz okazało, to życie zmusiło ich do szybkiego zakupu nieruchomości. Para znalazła się w sytuacji podbramkowej.

- Niestety mamy dość niewiele czasu na znalezienie nowego domu. W tym momencie nic jeszcze nie wiadomo, szukamy. Bardzo lubiliśmy to mieszkanie, ale zostanie tu, jest niebezpieczne dla naszego zdrowia - wyznała w rozmowie z "Co Za Tydzień" Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Instagram @anitaczylija

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła także, jak na informację o przeprowadzce zareagowały dzieci pary - Bianka i Jerzyk.

- Nie mamy wyjścia. Zobaczymy z czasem, oczywiście rozmawiamy z nimi i widać, że są podekscytowani, jak oglądamy potencjalne "nowe domki"

Żona Adriana dodała, że wraz z ukochanym nie wykluczają, że zamieszkają poza Krakowem.

Instagram @anitaczylija

Co dokładnie się wydarzyło i jaka sytuacja zagraża zdrowiu rodziny Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na dalszy rozwój sytuacji.