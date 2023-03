Izabela Janachowska pochwaliła się jadalnią. Wnętrze ocieka luksusem

Brzuszek Izabeli Janachowskiej jest już naprawdę duży! Zaledwie kilka tygodni temu gwiazda TVN zdradziła swoim fanom, że już za kilka miesięcy zostanie mamą. Okazało się wówczas, że pierwsze dziecko Izabeli Janachowskiej i jej męża, Krzysztofa Jabłońskiego, przyjdzie na świat wiosną. Od tamtej chwili wszyscy wypatrują ciążowego brzuszka u prowadzącej "W czym do ślubu". Do tej pory trudno było dostrzec ciążowe krągłości przyszłej mamy, ale na najnowszym zdjęciu już nie ukrywa rosnącego brzuszka. Izabela Janachowska już wkrótce zostanie mamą Gwiazda TVN opublikowała na Instagramie swoje najnowsze zdjęcie, na którym dokładnie widać ciążowy brzuszek. Internauci byli zachwyceni wyglądem przyszłej mamy! Zobaczcie, jak komentowali fotkę Izabeli Janachowskiej! Ale dzidzia rośnie ❤️ zdrówka dla maleństwa ❤️❤️ Bosko wyglądasz ❤❤❤ Cudownie wygladasz❤️ ten brzusio widać że dodaje Ci skrzydeł W końcu widać że jest brzuszek 😍 Zdrówka życzę dla pani i maluszka ! ❤- pisali fani. Zobaczcie, jak prezentuje się przyszła mama! Ciążowy brzuszek Izabeli Janachowskiej jest już naprawdę duży! Zobacz także: Pokój dla niemowlaka - na co zwrócić uwagę podczas jego urządzania? Izabela Janachowska pokazała ciążowy brzuszek.