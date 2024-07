Modny dywan do domu należy wybrać kierując się przede wszystkim funkcjonalnością. Aby dywan w pełni spełniał oczekiwania, oprócz tego, że powinien komponować się z fakturą podłogi i dodatkami musi też odpowiadać przeznaczeniu pomieszczenia.

Reklama

Modny dywan będzie komponował się z konkretnym wnętrzem, będzie stanowił jego granicę i podkreślał charakter. Dywany do salonu, pokoju dziennego, sypialni i pokoju dziecka różnią się m.in. materiałem, z którego są wykonane.

Modny dywan do salonu

Salon jest najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem w domu. To w nim zwykle spędzamy najwięcej czasu i przyjmujemy gości, dlatego dywan w nim leżący powinien być dobrej jakości. Ze względu na częste użytkowanie dywanu dobrze, aby był on trwały, sprężysty i odporny na uszkodzenia. W takich pomieszczeniach sprawdzą się dywany syntetyczne akrylowe, w dotyku podobne do dywanów wełnianych, ale wykonane z włókien akrylu, które mają wysoką odporność na środki chemiczne. Dobrym rozwiązaniem do salonu są także modne dywany naturalne sizalowe, wyprodukowane z liści agawy. Są dosyć szorstkie, ale ich zaletą jest wytrzymałość.

Dywan do sypialni

Do sypialni najlepiej wybierać miękkie i puszyste dywany, które będą dawały poczucie komfortu i ciepła. Najmodniejsze są dywany z długim włosiem tzw. shaggy. W sypialni sprawdzą się również dywany wełniane i syntetyczne heat-set, które przypominają dywany wełniane, ale wykonane są z włókna polipropylenowego.

Zobacz także

Modne dywany do pokoju dziecka

Pokój dziecka powinien być miejscem pełnym kolorów, dlatego warto wybrać dywan w ciepłych barwach lub jasny, który będzie komponował się z wystrojem. Dzieci spędzają większość czasu na podłodze, a więc dywan powinien być miękki i odporny na różnego rodzaju zaplamienia. W pokoju dziecka lepiej zrezygnować z dywanów z długim włosiem i wybrać np. dywan syntetyczny poliamidowy. Jest on łatwy w utrzymaniu i najmniej ścieralny. Jego zaletą jest fakt, iż nie rozwijają się w nim pleśnie ani drobnoustroje.