Pen umożliwia samodzielne wstrzykiwanie insuliny. Metoda ta jest łatwa i bezbolesna, jednak przestarzały lub wadliwy sprzęt może pokazywać nieprecyzyjną dawkę insuliny. Pen kupisz w sklepach medycznych za ok. 50 zł.

Tradycyjne zastrzyki z insuliną mogą być wyjątkowo bolesne i trudne w użyciu. Dzięki automatycznemu wstrzykiwaczowi szybko nauczysz się dawkować lek, a przy tym zminimalizujesz uszkodzenia tkanek. Jeden pen posłuży dwa lata, o ile będziesz o niego odpowiednio dbać.

Czym jest pen do insuliny?

Pen to automatyczny wstrzykiwacz insuliny. Z wyglądu przypomina długopis (stąd nazwa pen – ang. długopis). Sprawny sprzęt pozwoli szybko, łatwo i precyzyjnie zaaplikować odpowiednią dawkę insuliny. Jedyne, czego potrzeba, to igły jednorazowego użytku oraz specjalnie dostosowane wkłady z insuliną (dawka musi być dobrana przez lekarza). Dzięki penowi zrobisz zastrzyk, nawet jeśli nie masz w tym wprawy. Ponadto wstrzykiwacz jest mały i poręczny, zatem zawsze możesz go zabrać w podróż. Używanie tego typu sprzętów jest bezbolesne, o ile dostosujesz się do instrukcji obsługi i poćwiczysz kilka razy.

Jakie są zalety korzystania z pena do insuliny?

Korzystanie z pena ułatwia dawkowanie insuliny. Poza tym wstrzykiwacz posiada wiele innych zalet.

Nie musisz umieć robić zastrzyków.

Używanie jest bezbolesne.

Można używać pena samodzielnie, zarówno w domu, jak i w podróży.

Informuje o przyjętej dawce insuliny.

Jest to bezpieczna metoda, która nie uszkadza tkanek .

. Skala dawki leku jest czytelna (na rynku są dostępne peny o różnej wielkości czcionki).

Pen jest niedrogi (kosztuje kilkadziesiąt złotych).

Jakie są wady stosowania wstrzykiwacza do insuliny?

Wstrzykiwacz insuliny ma kilka wad, np.:

może się szybko zepsuć,

pen niekiedy zawyża lub zaniża skalę dawki insuliny ,

, potrzeba kilku prób aplikacji, by nauczyć się korzystać ze sprzętu,

skala dawkowania może się szybko ścierać lub być nieczytelna,

produkt należy wymieniać co dwa lata.

Jak używać pena do insuliny?

Pena do insuliny należy używać zgodnie z zaleceniami producenta. W instrukcji obsługi wstrzykiwacza jest dokładny opis zasad stosowania. Niezależnie od rodzaju sprzętu, zalecana jest bezwzględna higiena. Przed zastosowaniem pena zdezynfekuj miejsce wkłucia oraz igłę. To samo zrób po zakończeniu wstrzykiwania. Za każdym razem stosuj nową, jednorazową igłę. Gdy zaaplikujesz insulinę, odczekaj ok. 5 sekund, zanim wyjmiesz igłę. Dzięki temu substancja pozostanie pod skórą. Wstrzykiwacz powinien służy żyć ok. dwóch lat, a po upływie tego czasu należy kupić nowy sprzęt.

Jaki dbać o pen do insuliny?

Żeby pen do insuliny działał prawidłowo, należy odpowiednio o niego dbać.

Przechowuj go w etui, w temperaturze pokojowej.

Unikaj nasłoneczniania sprzętu oraz jego zamoczenia.

Zapobiegaj dostaniu się do pena kurzu oraz wilgoci.

Po każdorazowym użyciu usuń igłę i włóż zatyczkę.

Jeśli w penie znajduje się insulina, przetrzymuj ją tam nie dłużej, niż przez 3 tygodnie.

Codziennie przecieraj go lekko zwilżoną ściereczką z mikrofibry (bez dodatku detergentów).

Gdzie można kupić pen do insuliny?

Wstrzykiwacz insuliny można kupić w sklepach medycznych oraz na aukcjach internetowych. Koszt sprzętu oscyluje w granicach kilkudziesięciu złotych. Za te ze średniej półki cenowej zapłacisz od 50 do 100 zł. Dodatkowo należy regularnie zaopatrywać się w jednorazowe igły. Ich koszt wynosi ok. 30-70 zł za 200 sztuk. Przed zakupem pena skonsultuj się z lekarzem prowadzącym.