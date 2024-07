Dzienna dawka insuliny w ciąży powinna być podzielona na kilka zastrzyków o krótkim działaniu i dostosowana do wyników pomiaru stężenia glukozy.

Reklama

Insulina to białkowy hormon, obniżający poziom cukru we krwi, wytwarzany w komórkach beta trzustki, w wysepkach Langerhansa. Wydzielanie go do krwi odbywa się regularnie przez całą dobę, a także w chwilach, gdy człowiek widzi lub czuje jedzenie. Odkrycie insuliny w 1922 roku było przełomem w leczeniu cukrzycy. Nagrodzone je nawet przyznaniem Nagrody Nobla.

Insulina w ciąży: jak cukrzyca wpływa na dziecko

Coraz więcej kobiet dowiaduje się w trakcie ciąży o cukrzycy. Cukrzyca ciążowa powstaje wskutek nadprodukcji glukozy na potrzeby dziecka oraz niedoboru insuliny (potrzebnej do wchłaniania glukozy przez komórki) spowodowanego wahaniami hormonów. Nadmiar cukru we krwi przyszłej matki stanowi zagrożenie dla zdrowia dziecka. Między 24. a 28. tygodniem ciąży wykonuje się test obciążenia glukozą, który pokazuje stężenie cukru we krwi na czczo i po wypiciu 75 mg glukozy z wodą. Potwierdza on lub wyklucza cukrzycę ciążową. Organizm dziecka magazynuje nadmiar cukru w postaci tkanki tłuszczowej i zaczyna tyć. W trakcie porodu maluch może nie zmieścić się w kobiecym kanale rodnym. Ponadto nadmiar cukru sprawia, że praca łożyska może nie być zbyt wydolna, co skutkuje nawet wewnątrzmacicznymi zgonami dzieci, podwyższa ilość powikłań okołoporodowych i śmiertelność noworodków. Noworodki matek z nieleczoną cukrzycą mogą być także silnie niedocukrzone po porodzie. Skutkuje to także otyłością już w dorosłości, chorobami serca, cukrzycą typu 2. Nieprawidłowo leczona cukrzyca wpływa na wzrost śmiertelności u dzieci i powikłań okołoporodowych.

Ile jednostek i jak podawać insulinę w ciąży

Ciężarnym chorym na cukrzycę zaleca się odpowiednią dietę, którą dobiera lekarz. Jeśli to nie wystarczy, podaje się insulinę ludzką i jej pochodne. Początkowo dzienną dawkę leku (zalecane 0,7 U/kg/doba) podaje się podzieloną na nawet 4 zastrzyki w ciągu dnia, z krótko działającą insuliną. Codziennie dostosowuje się jej ilość do pomiarów stężenia glukozy. Powinno się ich dokonywać na godzinę przed posiłkiem i po nim, przed snem oraz o godzinie 3 w nocy. Nie powinno się używać insuliny o przedłużonym działaniu, gdyż zapotrzebowanie na nią organizmu dość szybko się zmienia, a efekt zastrzyku może nie być wystarczająco szybki. Dodatkowo lekarz doradzi, czy w przypadku insulinoodporności i otyłości w ciąży nie warto zwiększyć początkowej dawki leku – rodzaj i stężenie insuliny muszą być indywidualnie dobrane przez lekarza.

Zobacz także