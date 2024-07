Psy, szczególnie te wrażliwe, jak yorshire terrier, chihuahua czy sky terrier, zimą muszą być ubierane w ciepłe kombinezony. Gdy czworonóg mieszka z nami w domu, nie ma możliwości przygotowania odpowiedniej ilości tkanki tłuszczowej chroniącej przed mrozem.

Reklama

Psy obecnie nie żyją tak, jak kiedyś. Czworonogi, które przebywają w domach w przyjaznych warunkach nie mają tak dużej tolerancji na temperaturę, jak psy podwórkowe. Wychodząc w zimie na mróz bez ubrania, mogą zachorować na zapalenie płuc, gardła czy też anginę.

Kiedy pies nie musi chodzić w ubrankach?

Pies, aby mógł samodzielnie przygotować się do niskich temperatur, powinien przebywać na zewnątrz przynajmniej dwa razy dziennie po cztery godziny, w temperaturze poniżej 13 stopni Celsjusza. Pozwoli to wtedy jego organizmowi przygotować odpowiednią ilość tkanki tłuszczowej i okrycia z włosia, co ochroni przed trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Do czego może doprowadzić nieubieranie psa domowego?

Gdy pies mieszka ze swoimi właścicielami w domu, jego ciało nie czuje potrzeby zmiany sierści na zimę. Gdy jest wyprowadzany na spacer przy minus 10 stopniach Celsjusza, może z łatwością zachorować. Oziębienie organizmu prowadzi do obciążenia pracy serca, oraz uszkodzenia nerek czy tarczycy. Psy, które mieszkają w domach powinny więc być ubierane na spacer na zewnątrz.

Zobacz także

Od kiedy i w co ubierać czworonogi?

Psy należy ubierać od szczeniaka, przyzwyczajając je do noszenia lekkich t-shirtów. Im później zacznie się nakładać na nie ubranka, tym trudniej będzie im je zaakceptować. Temperatura, od której należy zacząć ubieranie psa, powinna oscylować w okolicach 0 stopni Celsjusza.

Ubrania dla czworonogów powinny być dopasowane i nie krępować ruchu kończyn. Dobrze aby nie zawierały zbyt dużo gumek czy guzików, które mogą ciągnąć lub cisnąć psa. Pupila najlepiej ubierać w ubranka typu derka, które odsłaniają korpus – zapewniają one odpowiednią ochronę przed zimnem i nie ograniczają ruchów. Dla yorka czy chihuahuę, warto zdecydować się na pełny kombinezon, ponieważ pieski tego typu nie są w ogóle przystosowane do zmian temperatur.

Ubierając czworonogi ważne jest, by być konsekwentnym, inaczej z łatwością można je narazić chorobę i obniżenie odporności.