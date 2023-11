Ilona Ostrowska nie bryluje często na ściankach i nie przychodzi na każdy event. Tym razem jednak zrobiła wyjątek i pojawiła się na pokazie najnowszej kolekcji duetu Paprocki & Brzozowski. Choć śladem innych gwiazd postawiła na czarną stylizację, jej look momentalnie zwracał uwagę. Wszystko przez wzgląd na odważny dekolt.

Ilona Ostrowska w seksownej stylizacji

Od lat Ilona Ostrowska jest uwielbiana przez miliony Polaków z powodu kultowej już roli Amerykanki Lucy Wilskiej w serialu "Ranczo". Postać szybko wzbudziła sympatię widzów, co przełożyło się także na popularność aktorki. W wywiadach podkreślała, że nie mogła uwierzyć, iż produkcja ta odniosła tak wielki sukces i biła rekordy popularności, a ludzie na ulicy obdarzali ją szerokim uśmiechem i mówili "dzień dobry" - co zresztą dzieje się do dzisiaj. Wiadomo bowiem, że artystka cały czas cieszy się zainteresowaniem, choć stroni od świata show-biznesu, rzadko udziela wywiadów i nie pojawia się publicznie. Z jakiego powodu zatem z tego rezygnuje? W rozmowie ze "Światem Zdrowia" tłumaczyła: "W swoje role wkładam ogrom pracy, często mnie to wykańcza fizycznie i psychicznie i nie mam już siły na wychodzenie na salony i strojenie się w piórka, co nie znaczy, że stronię od życia towarzyskiego". Gwiazda "Rancza" zjawiła się jednak na ostatnim pokazie Paprocki & Brzozowski, który odbył się w poniedziałkowy wieczór 23 października w Muzeum Narodowym i przykuła uwagę paparazzi.

Tego wieczoru odtwórczyni roli Lucy postawiła na monochromatyczną i elegancką stylizację. Zdecydowała się na szerokie spodnie z wysokim stanem, botki na obcasie i krótką marynarkę, która zagwarantowała jej ciepło w ten chłodny wieczór. Pierwsze skrzypce w tym zestawie grał jednak siateczkowy element garderoby, który Ilona Ostrowska założyła pod spód. Seksowny top odsłonił jej dekolt i nadał całości pazura - podobnie jak mocny makijaż oczu.

