Stare płyty CD to częsty widok w mieszkaniu. Nie wiadomo co z nimi zrobić, więc mogą posłużyć jako dekoracja.

Reklama

Ozdoby z płyt CD są ciekawe i oryginalne – wykonaj zdobienie oprawy lustra lub niskiego stolika w salonie, a sam sprawdzisz jak łatwo można wyczarować coś imponującego z małych kawałków połamanej płyty CD.

Najbardziej popularne jest zdobienie różnych elementów wystroju wnętrza za pomocą małych kawałków połamanych płyt CD. Płyty łamiemy zawsze w rękawicach gumowych lub szmacianych, które ochronią rękę przed skaleczeniem. Łamanie płyt na drobne kawałki powinniśmy wykonywać również w ochronnych okularach, aby żaden odłamek płyty nie dostał się do oka.

Zobacz także

Przy naklejaniu fragmentów płyt należy dla bezpieczeństwa użyć pęsety. Z drobnych kawałków połamanych płyt CD można wykonać:

1. Szkatułkę na biżuterię – wystarczy na małe pudełeczko (najlepiej papierowe) naklejać pojedynczo kawałki płyty CD za pomocą kleju szybkoschnącego.

2. Bombki choinkowe – kup najlepiej średniej wielkości białe, jednolite bombki choinkowe i naklej na nie kawałki połamanej płyty CD. Przyklej je za pomocą kleju dość gęsto, a wieczorem po włączeniu lampek choinkowych zauważysz, że kawałki błyszczą jak kryształki.

3. Oprawę lustra – możemy również za pomocą kawałków starych płyt CD ozdobić oprawę lustra. Wybór kleju zależy od materiału, z jakiego dana oprawa jest wykonana – w tym przypadku również lepiej wybrać się do specjalistycznego sklepu (w tym wypadku plastycznego) po zakup dobrego kleju.

4. Ramkę na zdjęcia – podobnie jak w przypadku oprawy lustra, możemy stworzyć nietuzinkową oprawę ramki na zdjęcia. Warto jednak ją zrobić z naprawdę drobnych kawałków dla uzyskania efektu odbijania się światła. W przypadku ramki możemy korzystać ze zwykłego kleju.

5. Biżuterię – drobnymi kawałkami możemy ozdobić naszyjnik (jeżeli jego przednia część to płaska, szeroka płytka), kolczyki (jeżeli mają kształt szerokich kół).

Z większych kawałków, a nawet całych płyt CD możemy wykonać ozdobę niskiego stolika w salonie. Wykonujemy go podobnie jak w przypadku ozdobnej oprawy do lustra. Z całości krążka można wykonać kolaż na ścianie, przyczepiając kilka płyt obok siebie (dobrze wygląda to w pobliżu lustra) oraz podkładki pod szklanki do kuchni (kupujemy wtedy kolorowy ozdobny papier, odrysujemy i wycinamy kształt krążka, aby następnie przykleić go za pomocą zwykłego kleju do płyty.