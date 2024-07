Wykonanie choinki z wykorzystaniem nietuzinkowych materiałów z pewnością zaskoczy najbliższych. Choinka z butelek jest co prawda czasochłonna, wymaga także cierpliwości, jednak efekt końcowy jest tego wart.

Choinka z butelek szklanych: jak zrobić

Choinka z butelek szklanych jest chętnie wykonywana przez studentów – używają oni butelek po piwie. Do utworzenia takiej choinki potrzebne są oczywiście szklane butelki, kilka kół wyciętych z tektury o różnej średnicy oraz klej na gorąco, folia albo taśma.

Na początku należy odpowiednio przygotować butelki – trzeba je dokładnie umyć oraz pozbawić etykiet. Choinka będzie się lepiej prezentować, jeśli butelki będą zielone. Na podstawę choinki należy wybrać największe koło z tektury. Na tej podstawie należy ustawić butelki i następnie je skleić za pomocą przygotowanych przyborów. Na pierwszym rzędzie butelek należy położyć następne, mniejsze koło z tektury i znowu ustawić butelki. Taką czynność powtarzać aż do ostatniego wyciętego koła. Butelkowa choinka może być ozdobiona lampkami albo wstążką – wszystko zależy od kreatywności twórcy.

Choinka z butelek plastikowych: jak zrobić

Choinka z butelek plastikowych ucieszy wszystkich, którzy dbają o środowisko. Bezużyteczne już plastikowe butelki można zamienić w piękną i niespotykaną choinkę.

Do wykonania choinki z butelek plastikowych potrzeba:

kartki zielonego papieru A4,

kawałka taśmy samoprzylepnej,

kleju na gorąco,

dwóch butelek plastikowych po 0,5 l albo jednej 1,5 l lub 2 l,

zielonego sprayu,

różnych kolorów lakierów do paznokci.

Z butelek należy odciąć spód oraz górę – szyjkę z korkiem. Następnie z pozostałego plastiku należy wyciąć paski o szerokości mniej więcej centymetra różnej długości. Na zielonym papierze odrysować okrąg, a następnie go wyciąć. Wycięte koło należy naciąć do środka, aby można było uformować stożek. Brzegi stożka trzeba złączyć, używając do tego taśmy. Do przygotowanej podstawy choinki trzeba zacząć doczepiać gałęzie – w tym wypadku są to plastikowe paseczki. Trzeba je naklejać, zaczynając od dołu, za pomocą kleju na gorąco. Gdy papierowy stożek zostanie całkowicie zakryty, „gałęzie” można przemalować sprayem na zielono. Tak powstałą choinkę można przystroić, malując na niej lakierami do paznokci kolorowe bombki oraz łańcuchy.