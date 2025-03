W niedzielę, 9 marca 2025 roku w programie "Halo tu Polsat" pojawiły się Joanna Trybański, żona Cezarego Trybańskiego, Anna Niwicka-Barczak, żona Michała Barczaka oraz Małgorzata Patryk-Gurłacz, żona Filipa Gurłacza. Panie w rozmowie z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim opowiedziały o tym, jak wspierają swoich partnerów za kulisami tanecznego show, a także, czy stresują się ich występami.

W pewnym momencie po przeciwnej stronie kanapy usiadła też sama... Katarzyna Cichopek, która jest życiową partnerką Macieja Kurzajewskiego - jak wiadomo, prezenter aktualnie również walczy o kryształową kulę "Tańca z gwiazdami". Co ciekawe, sam Maciej nagle poruszył temat jego zdjęć z serdecznego pożegnania z Lenką Kliment po jednym z treningów. Jak skomentowała to Katarzyna Cichopek? Wszystko jasne, powiedziała to na wizji!

Maciej Kurzajewski i Lenka Kliment przyłapani przez paparazzi

Przypomnijmy, że Maciej Kurzajewski i Lenka Kliment zostali ostatnio przyłapani przez paparazzi na czułym pożegnaniu po wspólnym treningu tanecznym. Fotoreporterzy uwiecznili moment, w którym para opuszczała salę treningową w doskonałych humorach, obładowana prezentami – Lenka trzymała bukiet kwiatów, a Maciej niósł ogromnego pluszowego misia oraz torbę. Na pożegnanie serdecznie się przytulili i wymienili pocałunki w policzek, co oczywiście świadczy o ich bliskiej relacji przyjacielskiej, jaka nawiązała się między nimi podczas intensywnych przygotowań do programu.

Kiedy zdjęcia z serdecznego pożegnania Kurzajewskiego i Lenki obiegły media, w sieci zawrzało. Temat pojawił się nawet w "Halo tu Polsat" i to sam Maciej Kurzajewski zapytał swoją ukochaną, Katarzynę Cichopek, co sądzi o wspomnianych fotkach. Jego partnerka z dystansem podeszła do całej sytuacji!

Reakcja Katarzyny Cichopek na zdjęcia Macieja Kurzajewskiego i Lenki Kliment

Maciej Kurzajewski w "Halo tu Polsat" postanowił zapytać swoją ukochaną o... samego siebie i jego zdjęcia z Lenką Kliment.

Kasiu, Ciebie muszę zapytać o Maćka, bo sam przeczytałem w kolorowej prasie, że po treningu chyba z Lenką Kliment zrobiono im takie zdjęcia, jak się całują, obejmują. Myślę, że dziękując sobie za wspólny trening. Z tego, co wiem, bo rozmawialiśmy przed chwilą mówiłaś mi, że ty prosiłaś go o to, żeby on Lenkę pozdrowił, ale nie całował - zapytał żartobliwie Kurzajewski

Jego ukochana z dystansem podeszła do wspomnianych zdjęć i całej sytuacji i również żartobliwie odpowiedziała.

Tak właśnie było. Przed wyjściem na trening, za każdym razem mówię: ,,Maciej, ucałuj Lenkę''. Właściwie nie, pozdrów ode mnie Lenkę. No i ucałował. (...) Właściwie wcale mu się nie dziwię. Ale oni śpiewają, jedzą faworki, nie wiem, tam się tak dużo dzieje, później oglądam ciekawe rzeczy w social mediach - skomentowała żartobliwie Katarzyna Cichopek

Doceniacie dystans tej dwójki?

Przypominamy, że już dziś o 19:55 kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami", w którym zobaczymy między innymi właśnie Macieja Kurzajewskiego tańczącego z Lenką Kliment. W tym odcinku niestety pożegnamy pierwszych uczestników. Jak myślicie, kto będzie musiał opuścić taneczne show?

