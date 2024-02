Sylwia Peretti po śmierci syna Patryka wycofała się z życia publicznego i zaprzestała również regularnej aktywności na Instagramie. Celebrytka jedynie od czasu do czasu zamieszcza w sieci wpisy, w których wspomina swojego zmarłego syna i przyznaje wprost, że "walczy, by przeżyć każdy kolejny dzień". Teraz jednak wiele wskazuje na to, że gwiazda chce dokonać pewnych zmian w swoim życiu i najprawdopodobniej zamierza zmienić otoczenie, bo właśnie jej luksusowa, krakowska posiadłość, została wystawiona na sprzedaż. W sieci pojawiło się ogłoszenie.

Sylwia Peretti sprzedaje swoją luksusową willę

Sylwia Peretti przeżywa żałobę po stracie swojego jedynego dziecka - jej ukochany syn Patryk zginął w tragicznym wypadku samochodowym w połowie lipca 2023 roku wraz z trójką swoich kolegów. Gwiazda "Królowych życia" tylko raz po śmierci syna zdecydowała się udzielić wywiadu, w którym opowiedziała, jak trudno jest jej żyć bez Patryka.

Nie będę na siłę tłumaczyć sobie, że potrzebuję czasu, że czas wyleczy moje rany, że gdzieś w tle doświadczenia, jakim jest strata dziecka, ukryta jest wielka życiowa lekcja. Tam nie ma nic poza bólem, który rozrywa mnie od momentu, kiedy otwieram rano oczy, aż do chwili, kiedy zasypiam wieczorem - mówiła w rozmowie z dziennikarzem magazynu Viva!

Sylwia Peretti od momentu śmierci syna nie relacjonuje już fanom swojego życia za pośrednictwem mediów społecznościowych, co wcześniej robiła regularnie. Teraz jednak w sieci pojawiło się pewne ogłoszenie, z którego dowiadujemy się, że gwiazda "Królowych życia" zamierza sprzedać swoją luksusową, krakowską posiadłość.

Sylwia Peretti Instagram/Sylwia Peretti

Na portalach z nieruchomościami pojawiło się ogłoszenie ze zdjęciami luksusowej willi Sylwii Peretti. Z opisu ogłoszenia dowiadujemy się, że dom ma blisko 500 m2 i mieści się na działce o powierzchni 34 000 m kw. Nowy nabywca nieruchomości będzie miał do dyspozycji m.in. otwartą kuchnię ze spiżarnią i jadalnią, przestronny salon z efektownym kominkiem, strefę SPA z sauną fińską i parową, a nawet zewnętrzne jacuzzi. A to oczywiście tylko część z luksusowych wnętrz i udogodnień w pięknej willi Sylwii Peretti, która właśnie została wystawiona na sprzedaż.

Na koniec oczywiście nie sposób nie wspomnieć o cenie, która do małych nie należy. Willa Sylwii Peretti została bowiem wyceniona na 5 990 000 złotych.

