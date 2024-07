Omlet z ziemniakami czyli hiszpańska tortilla to prosty sposób na szybki i pożywny obiad. To także patent na to, jak zrobić „coś z niczego”. Do tortilli możemy bowiem dodawać to co mamy pod ręką: różne rodzaje sera, warzywa, ryby, mięso a nawet owoce morza. Pamiętajmy jednak, że podstawa niezależnie od wariantu musi być ta sama i składać się z ziemniaków i jajek. A reszta to już tylko kwestia… waszej fantazji!

Reklama

Hiszpańska tortilla

(składniki na 2-3 porcje)

Zobacz także

3 ugotowane ziemniaki

2 ząbki czosnku

1 pomidor

4-5 suszonych pomidorów

4 jajka

3 łyżki gęstego jogurtu

80 g żółtego startego sera

3-4 łyżki szczypiorku szczypiorku

sól, pieprz

Na oleju i maśle przesmażamy czosnek. Dodajemy pokrojone w sporą kostkę ugotowane ziemniaki i smażymy 3-4 minuty. W tym czasie w dużej misce roztrzepujemy jajka wraz z jogurtem, doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy obranego i pokrojonego w kostkę pomidora, pokrojone suszone pomidory, 3/4 żółtego sera. Delikatnie mieszamy. Dodajemy podsmażone ziemniaki i raz jeszcze mieszamy. Na tę samą rozgrzaną patelnię wlewamy łyżkę oleju. Przelewamy masę jajeczną, delikatnie ruszamy patelnią, aby całość równomiernie się ułożyła. Przykrywamy pokrywką lub drugą patelnią tej samej wielkości i na średnim ogniu smażymy ok. 10 minut. Po tym czasie jajka powinny się ściąć.

Przewracamy na drugą stronę, posypujemy resztą sera i smażymy jeszcze ok. 3 minuty.

Podajemy z posiekanym szczypiorkiem i świeżo mielonym pieprzem.

Poleca Paweł Płaczek autor bloga takemycake.eu

Hiszpańska tortilla

Paweł Płaczek - Takemycake.eu