Dania z bakłażana dają mnóstwo możliwości do eksperymentowania. Oberżyna jest bardzo neutralna w smaku, dlatego genialnie komponuje się z większością dodatków. Dania z cukinii to nie tylko pyszne zupy, zapiekanki i placki. Cukinia wyśmienicie smakuje również w słodkich odsłonach. Można z niej robić dżemy, tarty i konfitury.

Przygotowując danie z bakłażanem, warto po przekrojeniu skropić go sokiem z cytryny lub limonki. Dzięki temu miąższ nie sczernieje, a warzywo nie nabierze nieprzyjemniej goryczki. Cukinia najlepsza jest młoda i jędrna. Ogromne, dojrzałe z wykształconymi gniazdami nasiennymi cukinie to kabaczki. Przed przygotowaniem trzeba pozbyć się pestek oraz części przypominającej strukturą watę. Najwygodniej robi się to łyżką.

Przepis na tartę z bakłażanem, suszonymi pomidorami i mozzarellą

Składniki na 5-6 porcji

Ciasto:

pół szklanki mąki pszennej,

1 szklanka mąki krupczatki,

1 łyżeczka ziół prowansalskich ,

, 1 jajko,

1 łyżeczka soli,

3 łyżki kwaśnej śmietany lub maślanki,

125 g margaryny.

Farsz:

1 bakłażan,

1 łyżka oleju z suszonych pomidorów,

20 suszonych pomidorów w oleju ,

, biała część niewielkiego pora,

sól, pieprz,

1 łyżeczka papryki mielonej słodkiej,

1 kulka mozzarelli.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 10 minut + 15 minut chłodzenia + 30 minut pieczenia

Sposób przygotowania:

1. Z podanych składników zagnieć ciasto. Wyłóż nim formę do tarty, nakłuj widelcem i wstaw do lodówki na pół godziny.

2. Bakłażana umyj i pokrój na cienkie plastry, które natrzyj odrobiną soli i papryki.

3. Pokrój drobno pora i podsmaż go ma oleju ze szczyptą soli i pieprzu. Gdy por się lekko zarumieni, ułóż na patelni bakłażana i obsmaż go po obu stronach.

4. Odsączone z oleju pomidory pokrój w kostkę. Mozzarellę również pokrój.

5. Podpiecz schłodzone ciasto na złoto (około 10-15 minut) w piekarniku nagrzanym do 190 stopni Celsjusza.

6. Na cieście ułóż bakłażana, pomidory, por. Po wierzchu posyp mozzarellą.

7. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piecz około 10-15 minut.

Przepis na tartę z cukinią na słodko

Składniki na 6-7 porcji

Ciasto:

125 g margaryny lub miękkiego masła,

250 g mąki,

1 jajko,

1 łyżka cukru pudru,

szczypta soli.

Nadzienie:

cukinia a'la ananas: 350 g obranej i pokrojonej w drobną kostkę cukinii, 5 łyżek cukru, szklanka wody, 1 łyżeczka soku z cytryny,

5 łyżek jogurtu greckiego ,

, 2 jajka,

1 łyżka mąki pszennej,

1 łyżeczka cukru waniliowego,

1 łyżka cukru pudru ,

, 2 łyżki soku z cytryny.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 20 minut + 30 minut chłodzenia + 35 minut pieczenia

Sposób przygotowania:

1. Z podanych składników zagnieć ciasto. Uformuj z niego kulę, zawiń w folię spożywczą i wstaw do lodówki na pół godziny.

2. Cukinię wrzuć do rondelka, zalej wodą, dodaj cukier i sok z cytryny. Gotuj do miękkości. Odsącz i odstaw do ostudzenia.

3. Wyłóż ciastem foremkę i nakłuj je widelcem. Podpiecz na złoty kolor przez około 15 minut w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni Celsjusza.

4. Jogurt wymieszaj z cukrem pudrem, cukrem waniliowym, jajkami, mąką i sokiem z cytryny.

5. Schłodzoną cukinię ułóż na cieście i zalej masą.

6. Piecz tartę około 20 minut, aż wierzch delikatnie się zarumieni.

Smacznego!