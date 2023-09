Podobnie jak wiele innych gwiazd Anna i Robert Lewandowscy wreszcie mogli rozpocząć rodzinne wczasy. Za piłkarzem i trenerką personalną bardzo pracowity okres. Zawodnik FC Barcelony wrócił do domu po długim sezonie, ale nie na długo. Razem z żoną oraz dziećmi spakowali walizki i wybrali się do słonecznej Turcji. Małżeństwo zrobiło swoim córeczkom niespodziankę, zabierając Laurę i Klarę do wspaniałego miejsca. Pochwalili się nowymi przyjaciółmi. Anna i Robert Lewandowscy bawią się w Turcji Gwiazdy długo czekały na letni wypoczynek. Z pewnością przyda im się chwila spokoju, zwłaszcza że kapitan reprezentacji Polski nie pożegnał się z kibicami w dobrym stylu. Ostatnio internauci gorzko podsumowali zdjęcie Anny i Roberta Lewandowskich , nadal mając w pamięci kiepską grę Biało-Czerwonych w meczu z Mołdawią. Zobacz także: Anna Lewandowska miała suknię ślubną od Macieja Zienia. Projektant opowiedział, jak wyglądały przygotowania Piłkarz i bizneswoman postanowili wybrać się do Turcji. Tam rodzina gwiazd korzysta z piaszczystych plaż i dobre pogody. W ciągu ostatnich dni Anna i Robert Lewandowscy zrobili niespodziankę córkom. Sportowcy zabrali Klarę i Laurę do jednego z najsłynniejszych parków rozrywki na świecie. Gwiazdy pojawiły się w Land of Legends, który znajduje się w Belek. Na miejscu dzieci Anny Lewandowskiej i zawodnika FC Barcelony spotkały się z bohaterami popularnego serialu animowanego w Polsce, "Masza i Niedźwiedź". Mama Klary i Laury nie kryła radości i pochwaliła się zdjęciem na Instagramie. Co za świetny czas. I poznaliśmy nowych przyjaciół — napisała. Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy imprezują na plaży w Barcelonie. "Coś niesamowitego!" Wygląda na to, że Lewandowscy świetnie bawią się na długo wyczekiwanych wczasach. Czekamy na więcej...