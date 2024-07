Okresowe badania lekarskie pracowników wykonuje się zazwyczaj co kilka lat. Wszystko zależy od rodzaju pracy.

Okresowe badania lekarskie dla osób pracujących w trudnych warunkach i przed komputerem

Okresowe badania lekarskie trzeba wykonywać przeważnie co kilka lat. Wszystko zależy od tego, na jakim stanowisku pracuje dana osoba i jakie zagrożenie dla zdrowia stwarza praca. W przypadku osób pracujących na stanowiskach, na których narażone są na wdychanie szkodliwych płynów i substancji, badania okresowe należy wykonywać co 2 lata. Inaczej jest, kiedy pracownicy spędzają większość czasu przed komputerem. Wtedy należy wykonywać badania co 4 lata, a tym co pracują np. w szklarniach, gdzie mają do czynienia z wysoką temperaturą zaleca się wykonywanie badań okresowych co 3 lata. Pozostali pracownicy muszą badać się co 5 lat.

Kto płaci za okresowe badania lekarskie?

Pracodawca ma obowiązek zwrócić koszty poniesione na badania lekarskie. Natomiast jeśli pracownik sam zapłaci za kontrolę lekarską należy wystawić rachunek i poprosić pracodawcę o opłacenie badań.