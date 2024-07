Tańce hiszpańskie to żywiołowe i bardzo emocjonujące widowiska. Obrazują codzienne życie i temperament Hiszpanów oraz takie wydarzenia, jak corrida. Tańcowi zawsze towarzyszy charakterystyczny akompaniament gitary, kastanietów i tamburynu. Flamenco, pasodoble i bolero to znane nie tylko w Hiszpanii, ale również na całym świecie tańce. Jota często bywa wykonywana jako element przedstawienia teatralnego lub opery.

Bolero – taniec z Andaluzji i Kastylii

Bolero jest tańcem, który można wykonywać solo lub w parach. To bardzo zmysłowy taniec, któremu często wtóruje śpiew. Ruchy w bolero są przeciągłe, z bogatą gestykulacją dłoni i długimi krokami, które kończą się stawaniem na palcach. Występuje w nim dużo figur polegających na obrotach i wykrokach. Podstawowym krokiem w bolero jest przenoszenie ciężaru ciała z nogi na nogę.

Flamenco – gitara i kastaniety

Słowem flamenco określa się sposób wykonywania pieśni oraz tańca. Flamenco-pieśń charakteryzuje unikalny sposób wykonania. Warstwę tekstową, która składa się często z inwokacji ze słowami „aj, aj, aj” i elementami melizmatyki (wykonywania wielu dźwięków na jednej sylabie tekstu) wzbogaca muzyka wykonywana na gitarze (z której dźwięki wydobywane są w sposób szarpany) w akompaniamencie kastanietów. Istnieją silne związki między flamenco a muzyką cygańską.

Flamenco-taniec, który jest nierozłączny z muzyką o tej samej nazwie, to bardzo energiczny i dynamiczny sposób opowiadania historii. Flamenco może być wykonywane solo, w parze lub grupie. Rytmiczność kroków podkreślana jest częstym klaskaniem, pstrykaniem palcami lub stukaniem obcasów.

Bardzo istotne we flamenco są elementy ubioru tancerzy. Składają się na niego: buty na niskim obcasie (zarówno kobiece, jak i męskie), długie spódnice, chusty i gorsety lub sukienki w mocno nasyconych barwach, ozdobione wieloma falbanami. Sukienki koniecznie powinny mieć głęboki dekolt i krój dopasowany do sylwetki tancerki w części tułowia. Dół sukni jest rozszerzany i układa się w czasie obrotów w duży klosz. W gładko związane z tyłu włosy często wpięty jest kwiat. Męski strój do flamenco to obcisłe, czarne spodnie z wysokim stanem, wiązana w pasie czerwona chusta, wysokie buty, biała koszula i krótka kamizelka, często ozdobiona misternym haftem. Tancerze zazwyczaj mają w dłoniach wachlarz (kobieta) lub kastaniety (mężczyzna). Taniec z wachlarzem w wykonaniu kobiet to widowisko, w którym ten rekwizyt pełni główną rolę.

Flamenco to skomplikowane i pełne gracji ruchy rąk, dłoni i nadgarstków wykonywane po bokach ciała i nad głową. Kroki polegają na żywiołowym tupaniu w takt muzyki, podnoszeniu zgiętej w kolanie nogi i kroku dostawnym.

Jota – taniec grupowy

Jota (po hiszpańsku czytany jako hota) jest tańcem z aragońskim rodowodem. To bardzo energiczny sposób ekspresji, często towarzyszą mu kastaniety. W tym tańcu, który często wykonywany jest grupowo, ręce podniesione są na wysokość ramion, a w dłoniach tancerz trzyma kastaniety, którymi uderza się w takt muzyki. Ruchy nóg polegają na wykonywaniu przeplatających się kroków i podskoków. Tancerze poruszają się we wszystkie strony, kroczą wysoko unosząc kolana i często wykonują obroty.

Paso doble – podwójny krok i taneczne przedstawienie corridy

Pasodoble to taniec wykonywany w parach. Partnerzy tańczą wokół wyimaginowanego byka. Tancerka wciela się w rolę czerwonego sukna, a jej partner jest torreadorem. Taniec przypominający rytualną walkę z bykiem na arenie wykonywany jest przy akompaniamencie muzyki marszowej. Pasodoble to bardzo emocjonujące widowisko. Pasodoble zawsze składa się z trzech części analogicznych do corridy – wejścia na arenę, pokonania byka i parady po skończonej walce.

