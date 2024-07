Burleska – taniec, to nieodłączny element całego performansu o tej samej nazwie, który swoje początki miał w USA w XVIII wieku. Taniec burleska pierwotnie był artystycznym pastiszem przedstawień operowych. Później wpleciono elementy striptizu i dodano bogatą w sceniczne rekwizyty erotyczną oprawę. Mimo że burleska jest zdominowana przez kobiety, mężczyźni również zajmują się tym rodzajem sztuki.

Bulreska ma wiele nawiązań stylistycznych do pin-up. Ważne jest podkreślanie kobiecych kształtów i emanowanie sex appealem. Artystki w występach często powracają ubiorem i scenariuszem do minionych epok.

Jak wygląda przedstawienie burleski

Podczas występu performerki postępują zgodnie z przygotowanym wcześniej scenariuszem, np. wcielają się w gospodynię domową, która piekąc ciasteczka, zmysłowo tańczy i pozbywa się kolejnych elementów garderoby. Role kobiece w burleskowych przedstawieniach często nawiązują do lat 50. Kobieta występuje jako pani domu, słodka i miła krawcowa, królowa buduaru albo pełna wdzięku pracownica cukierni. Tancerki uśmiechają się, eksponują swoje wdzięki, flirtują z publicznością. Burleska nie jest zwykłym striptizem. Kobiety wykonujące ten rodzaj sztuki łączą styl i sposób zachowania na scenie z kobiecością, zmysłowością i świadomością własnego ciała.

Atrybuty tancerki burleski – szyte na miarę stroje i gorsety oraz mocny makijaż

Tancerka burleski musi posiadać w swojej garderobie elementy, które definiują ten styl. Jednymi z najważniejszych części stroju są: dopasowany gorset, koronkowa bielizna, pończochy, buty na wysokim obcasie i nasutniki.

Burleska to przepych, brokat, żywe kolory, bogate zdobienia, hafty, frędzle i pióra. Częstym elementem burleskowych pokazów są ogromne wachlarze ze strusich piór, którymi artystka przykrywa nagie ciało. W przedstawieniach pojawiają się też kapelusze, przezroczyste peleryny, futerka, balony i parasolki z falbanami.

Wzorami dominującymi w stylistyce burleski są kropki, grochy i ornamenty. Dużo jest brokatu, złota, cekinów i połyskliwych dodatków. Performerki nie stronią od słodkich kokardek i cukierkowych kolorów. Najczęściej wykorzystywanymi materiałami są zwiewne tiule, satyny, koronki, atłasy i jedwabie.

Tancerki burleski najczęściej mają mocno podkreślone czerwoną szminką usta, doklejone rzęsy i intensywny makijaż oczu. Włosy powinny mieć długie, ułożone w fale lub przewiązane fantazyjną opaską.

Księżniczki i gwiazdy burleski

Obecnie na całym świecie organizowane są festiwale burleski, w trakcie których wybierane są najlepsze pokazy i kreacje. Najsłynniejszy odbywa się w Orleanie w USA.

Dita Von Teese to jedna z najpopularniejszych amerykańskich gwiazd burleski. Jest wzorem do naśladowania dla młodych adeptek tej sztuki. Jej przedstawienia są perfekcyjnie dopracowane, Von Teese samodzielnie przygotowuje makijaż i scenografię do występów. Jej sztandarowym show jest kąpiel w ogromnym kielichu do martini. Kolejną, równie popularną, księżniczką burleski jest Brytyjka o pseudonimie Kitty BangBang. Jej występy są pełne dynamicznych zwrotów akcji i rock’n rolla. Gwiazda m.in. żongluje płonącymi maczugami i jest połykaczką ognia.

W Polsce burleska rozwija się powoli, ale ma już swoje znakomite przedstawicielki. Są nimi Betty Q oraz Pin-up Candy.

