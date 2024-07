Plamy z wosku najczęściej występują na meblach. Mogą pojawić się również na ubraniach. Plamy z wosku należą do najtrudniejszych do usunięcia z mebli. Można je jednak usunąć na zimno i na ciepło.

Usuwanie plam z wosku na meblach

Meble drewniane i plastikowe, które mają płaską powierzchnię, jak na przykład komoda czy stół, trzeba wyczyścić, gdy plama już zaschnie i jest twarda. Plamę warto obłożyć workiem z kostkami lodu na 5 minut. To przyspieszy czas jego zastygnięcia. Plamy z wosku trzeba zeskrobywać delikatnie z pomocą noża zawiniętego w ściereczkę. Następnie tłuste ślady należy zetrzeć czystą szmatką, a potem wcierać mydło aż do całkowitego usunięcia zabrudzenia.

Plamy na obiciach tapicerskich mebli także warto wcześniej obłożyć kostkami lodu. Później trzeba warstwę wosku ściągać delikatnie, tak aby przypadkowo nie wetrzeć go w tkaninę. Tłusty ślad trzeba usunąć za pomocą bibuły lub serwetki i ciepłego żelazka. Należy prasować zaplamione miejsce do momentu, gdy na tkaninie przestaną być widoczne ślady z wosku. Jeżeli po użyciu żelazka pozostanie jakiś ślad, można go usunąć gąbką z płynem do mycia naczyń.

Usuwanie plam z wosku z dywanu

Plamę z wosku na dywanie usuwa się, wykorzystując w tym celu spirytus. Sprawi on, że wosk się pokruszy. Ewentualnie można tu wykorzystać również sposób z kostkami lodu lub żelazkiem.

Usuwanie plam z wosku na ubraniach

Aby usunąć zaschnięty wosk z powierzchni ubrań, można włożyć je do zamrażalnika na noc. Aby tkanina nie miała kontaktu z jedzeniem, wcześniej trzeba ją schować do worka, który należy mocno zawiązać. Rano wystarczy zeskrobać zamrożony wosk nożem, zetrzeć szczoteczką lub połamać.

Do usuwania plam z wosku na tkaninach sztucznych potrzebna jest wata (można ją zastąpić gazą), woda utleniona i ręcznik papierowy (można go zastąpić gazą lub bibułą) oraz ciepłe żelazko i deska do prasowania. Watę należy zwilżyć wodą utlenioną i takim tamponem trzeba przetrzeć zaplamione miejsce. Następnie plamę z wosku należy przeprasować ciepłym żelazkiem (powinno być cały czas w ruchu), na wierzch układając suchą gazę. Pod wpływem temperatury żelazka wosk przywrze do gazy. Jeżeli w czasie pierwszej próby zostanie usunięta tylko część wosku, to zabieg należy powtórzyć, zwiększając temperaturę żelazka. Gazę należy wymienić na czystą.

Plamy z wosku na ubraniach jedwabnych lub wełnianych należy usuwać ostrożnie, by nie zniszczyć materiału. Aby usunąć wosk z jedwabnej bluzki lub wełnianego swetra, najpierw trzeba go delikatnie zeskrobać. Następnie miejsce, w którym była plama, trzeba przetrzeć szmatką nasączoną spirytusem lub rozpuszczalnikiem. Ostatni etap usuwania plamy z wosku to prasowanie. Przed sięgnięciem po żelazko pod spód tkaniny należy położyć ręcznik kąpielowy, a na wierzch papierowy lub gazę. Trzeba prasować zaplamione miejsce do momentu, gdy ręcznik lub gaza w całości wchłonie resztki wosku.