Najlepsze koncerty można zobaczyć na legendarnym festiwalu Przystanek Woodstock. Jest to darmowe wydarzenie, na którym można posłuchać polskich i zagranicznych gwiazd oraz być świadkiem ciekawych wykładów. Open'er to świetne koncerty rockowe takich legend, jak Red Hot Chili Peppers, Radiohead czy Foo Fighters. Orange Warsaw Festival to impreza z największymi gwiazdami światowego formatu..

Przystanek Woodstock – legendarne koncerty i wykłady

Przystanek Woodstock jest kultowym polskim festiwalem, na który zjeżdżają się ludzie z całego świata. Wydarzenie jest organizowane w Kostrzynie nad Odrą przy współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Woodstock ma na celu łączyć różnych ludzi w imię wspólnych idei. Festiwal odbywa corocznie od 1995 roku. Dużym plusem jest to, że jest to bezpłatne wydarzenie. Na Przystanku Woodstock wystąpiły takie legendy polskiej sceny muzycznej, jak Coma, T.Love, Budka Suflera, Dżem czy Hey. Poza walorami muzycznymi, na festiwalu dużą rolę odgrywa ideologia. Wykładów dla otwartej publiczności udzielali już m.in. Bogusław Linda, Agnieszka Holland czy Krystyna Janda. W 2017 roku odbędą się koncerty takich zespołów, jak: Domowe Melodie, Łąki Łan, Wilki, House of Pain oraz Mando Diao. Festiwal trwa od 3 do 5 sierpnia.

Open'er 2017 – najlepsze rockowe koncerty w kraju

Open'er to festiwal, na którym występują największe gwiazdy muzyki rozrywkowej na świecie. To także jeden z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Europie. Każdego roku w Gdyni pojawiają się dziesiątki tysięcy fanów. To nie tylko świetna atrakcja muzyczna, ale też ogromny fenomen kulturowy. Tutaj koncerty dawali Red Hot Chili Peppers, Florence & Machine, Pharrell Williams czy Pearl Jam. Open'er to miejsce, gdzie w ciągu czterodniowej przygody przeżywa się niezapomniane chwile. Dużym powodzeniem cieszą się też liczne wystawy organizowane przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Festiwal odbywa się od 29 czerwca i trwa do 2 lipca.

Orange Warsaw Festival

Orange Warsaw Festival to impreza, która na stałe wpisała się w artystyczne życie stolicy. Festiwal przyciąga fanów muzyki z całego świata, ponieważ występują tu gwiazdy najwyższego formatu. Atrakcja odbywa się na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu. Przez dwa dni występują artyści, których łączy najwyższa klasa tworzonej muzyki. Organizatorzy starają się zadowolić jak najwięcej fanów, więc na festiwalu wystąpią wykonawcy prezentujący różne gatunki muzyczne. Na OWF w 2016 roku bawiło się ponad 50 tysięcy osób! W tym roku bilety na koncerty rozchodzą się jeszcze szybciej, a to za sprawą takich artystów, jak: Imagine Dragons, Kings of Leon, Martin Garrix czy Kodaline. Festiwal odbywa się 2 i 3 czerwca.