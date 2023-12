Marzy ci się, by tegoroczny sylwester był wyjątkowy? Mamy dla ciebie świetną propozycję, i to niezależnie od tego, czy potrzebujesz spokoju i wyciszenia, czy planujesz bawić się do białego rana. Binkowski Resort w Kielcach spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Równie dobrze możesz wybrać się tam z partnerem, z przyjaciółką jak i z całą rodziną. Ale po kolei.

Najlepszy bal sylwestrowy w życiu i relaks, na który zasługujesz

Pierwszy powód, dla którego warto wybrać Binkowski Resort, to jego malownicze położenie w samym sercu Gór Świętokrzyskich, na skraju lasu z widokiem na całe Kielce. Takich wschodów i zachodów nie zobaczysz nigdzie indziej. Świeże powietrze (w końcu można odetchnąć pełną piersią!), spokój i leniwa atmosfera sprawią, że poczujesz się tu jak w dalekiej, magicznej krainie. W rzeczywistości resort leży jednak w centralnej Polsce, zaledwie 2,5 godziny drogi samochodem od największych polskich miast: Warszawy, Krakowa, Łodzi, Katowic czy Lublina.

„Binkowski Resort to magiczne miejsce, w którym co roku organizujemy najpiękniejsze bale sylwestrowe pod gwiazdami. Już od ponad 20 lat witamy nowy rok wspólnie z naszymi gośćmi z różnych zakątów Polski. Specjalnie na tę okazję dekorujemy nasz obiekt w tysiące magicznych lampek, które tworzą bajkowy klimat. To nasza tradycja, by o północy w blasku migoczących światełek odliczać moment, na który wszyscy czekają – nowy rok” – podkreśla Wiesława Binkowska, właścicielka Binkowski Resort.

Liczysz na szampańską zabawę sylwestrową? Koniecznie zabierz wygodne buty! Na parkiet porwie cię niezastąpiony zespół muzyczny – „Duet we Dwoje’’ – który wykona największe światowe przeboje. Ci, którzy byli na imprezie w Binkowski Resort w ubiegłym roku, doskonale wiedzą, że jest gwarantem świetnej zabawy. Sylwestrowe menu, tematyczne koktajle, pokaz fajerwerków i niesamowita aranżacja sali to kolejne argumenty „za”, z którymi trudno dyskutować. Przygotuj się na najlepszy bal sylwestrowy w swoim życiu!

A co Binkowski Resort przygotował dla dzieci? Jak co roku będą miały szansę wziąć udział w specjalnym balu z wieloma atrakcjami. Na najmłodszych czeka disco party, pokaz baniek, show iluzjonisty, animacje, kącik gier i zabaw, strefa dla młodzieży z Xboxem oraz pyszny poczęstunek. Jedno jest pewne – żadne dziecko nie będzie się nudzić!

Kiedy emocje po zabawie już opadną, z pewnością będziesz potrzebować czasu na regenerację. Binkowski Resort i tu przychodzi całym rodzinom z pomocą. W aquaparku na każdego (niezależnie od wieku) czeka mnóstwo zabawy. Wodny plac zabaw, basen dziecięcy ze zjeżdżalniami, rwąca rzeka oraz zjeżdżalnie pontonowe – to tylko kilka fantastycznych atrakcji dla dzieci.

Rodzice mają z kolei do swojej dyspozycji m.in. basen z barem wodnym, jacuzzi, z którego można podziwiać żywą tropikalną roślinność, a także strefę wypoczynkową z kojącym widokiem na korony drzew.

Wybierasz się do resortu z ukochanym? Na pewno ucieszy was przestronny kompleks saun, taras widokowy z pięknym widokiem, basen z hydromasażami oraz restauracja japońska, w której poznacie nowe, zaskakujące smaki. Możecie też skorzystać z pięciu różnorodnych saun: sauny świętokrzyskiej, sauny chlebowej (to może być dla ciebie zaskakujące, ale uwalniające się w czasie pieczenia chleba enzymy działają na nas niezwykle kojąco), sauny infrared, łaźni parowej oraz największej z nich – sauny panorama (to trzecia największa sauna w Polsce!).

Koniecznie odwiedźcie również strefę SPA. Znajdują się w niej dwa ekskluzywne gabinety do masażu z przeszklonymi ścianami z widokiem na las. Jest tam też sala z kamiennymi wannami, gdzie można zaznać tropikalnych kąpieli. W gabinecie Hammam są prowadzone tureckie rytuały polegające na masażu pianą. Kolejny gabinet jest przeznaczony na relaksacyjne zabiegi SoftPack, a jeszcze inny – na zabiegi na twarz. W takim miejscu naprawdę nietrudno o relaks i dobre samopoczucie!

„Nieustannie dążymy do zapewnienia naszym gościom perfekcyjnych warunków do wypoczynku. Od lat staramy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Właśnie tak powstały w 2021 roku Baseny Tropikalne dla rodzin z dziećmi, a w tym roku Sauny Świętokrzyskie dla dorosłych. To nie koniec niespodzianek. W grudniu otworzyliśmy luksusową strefę SPA w koronach drzew!” – dodaje Ryszard Binkowski, właściciel Binkowski Resort.

Binkowski Resort w Kielcach to idealne miejsce na rozpoczęcie nowego roku! Nie musisz wierzyć nam na słowo, przekonaj się sama.