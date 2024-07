Plecaki to modny i wygodny sposób noszenia podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych. Dla najmłodszych uczniów najbardziej odpowiednim plecakiem będzie tornister z postaciami z modnych kreskówek.

Starsi uczniowie często wybierają modne plecaki skórzane lub vintage lub plecaki turystyczne.

Plecak dla ucznia pierwszych klas podstawówki

Przy wyborze plecaka dla najmłodszych uczniów bardziej niż modą należy kierować się ergonomią i wygodą. Małe dziecko, którego układ kostny intensywnie się kształtuje i jest podatny na czynniki, które mogą zakłócić jego rozwój, potrzebuje usztywnianego tornistra. Tył takiego tornistra powinien być wykonany z wyprofilowanego, oddychającego materiału. Ramiona tornistra powinny natomiast być regulowane. Żeby dziecko chętniej nosiło tornister, wybierz taki, na którym znajdują się jego ulubieni bohaterowie, np. Spiderman, Miss Kitty, Angry Birds, albo zwierzęta: psy, koty, konie. Dobry tornister kosztuje ok. 100 zł.

Plecak dla starszego ucznia

Do noszenia plecaka z pewnością nie trzeba będzie przekonywać starszych uczniów: gimnazjalistów i licealistów. Plecaki od pewnego czasu wróciły do mody jako alternatywa dla toreb. Nosi się je zarówno do eleganckich strojów, jak i na co dzień. Jeśli plecak jest na tyle duży, żeby pomieścić wszystko, czego uczeń potrzebuje w szkole, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przy okazji był też modny.

Do najmodniejszych plecaków należą plecaki skórzane. Mają one na ogół jedną dużą kieszeń ściąganą sznurkiem i przykrywaną klapą. Dodatkowo z przodu naszyte są na nich zwykle dwie kieszonki. Skórzane plecaki są trwałe, ich wadą jest jednak waga, są dosyć ciężkie, przez co stanowią niepotrzebny dodatkowy ciężar dla ucznia, który i tak nosi na ogół dużo podręczników i zeszytów. Podobny fason mają plecaki vintage i plecaki w etniczne, np. azteckie albo indyjskie, wzory. Skórzane plecaki kosztują ok. 100 zł, plecaki z materiału można kupić już za ok. 50 zł.

Starsi uczniowie, którzy potrzebują więcej miejsca w plecaku, lubią mieć w nim dużo kieszonek i przegródek, mogą wybrać mniejszy (15-20 litrów) plecak turystyczny. Do takiego plecaka zmieści się nie tylko wyposażenie do szkoły, ale też wszystko, co jest potrzebne na zajęcia pozaszkolne. Taki plecak przyda się też podczas wycieczki szkolnej. Dobrej jakości plecak turystyczny to koszt ok. 100 zł i więcej.