Powrót uczniów do szkół już w kwietniu? Jest komentarz ministra edukacji! Dobra wiadomość dla uczniów i rodziców

Minister edukacji i nauki w rozmowie z mediami zdradził, kiedy starsi uczniowie będą mogli spodziewać się powrotu do szkół! Czy dzieci będą uczyć się zdalnie aż do maja lub czerwca? A może władze planują otworzyć szkoły już kwietniu? Słowa Przemysława Czarnka z pewnością ucieszą wielu rodziców i uczniów! Sprawdźcie, co w najnowszym wywiadzie powiedział szef Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zakończenie nauki zdalnej już w kwietniu?

18 stycznia br. najmłodsi uczniowie po kilku miesiącach nauki zdalnej wrócili do szkoły. Niestety, ich starsi koledzy cały czas czekają na informacje, kiedy również oni będą mogli spotkać się w szkole. Chyba wszyscy rodzice i uczniowie mieli nadzieję, że powrót do nauki stacjonarnej nastąpi jeszcze przed Wielkanocą, niestety przez trzecią falę pandemii koronawirusa wiemy już, że tak z pewnością się nie stanie. Ostatnio rzecznik rządu w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce mówił, że istnieje prawdopodobieństwo, że szkoły zostaną otwarte dopiero w maju lub czerwcu, czyli tuż przed końcem roku szkolnego.

(...) mam nadzieję, że jeszcze w tym roku szkolnym duża część osób będzie mogła wrócić do nauki, ale czy to będzie maj, czy czerwiec – teraz zadeklarować tego nie można - zaznaczył wówczas Piotr Müller.

Teraz sprawę ewentualnego powrotu uczniów do szkół skomentował minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek na antenie TVP Info przyznał, że być może już w kwietniu starsze dzieci rozpoczną naukę stacjonarną!

Jeżeli uda się powtrzymać tę trzecią falę koronawiursa, a mam nadzieję, że tak będzie dzięki odpowiedzialności całego społeczeństwa, to rzeczywiście jest możliwy powrót do nauczania stacjonarnego w perspektywie poświątecznej, czyli perspektywie jakiegoś półtora miesiąca. Kwiecień jest realny- powiedział Przemysław Czarnek.

Myślicie, że tak się stanie? Czy po Wielkanocy będzie powrót wszystkich uczniów do szkół?

Wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie wszystkie dzieci wrócą do nauczania stacjonarnego.