Rozpoczęcie roku szkolnego zostanie opóźnione? Ważna wiadomość dla uczniów i rodziców!

Minister edukacji narodowej podczas konferencji prasowej zdradził, jak ma wyglądać rozpoczęcie roku szkolnego podczas pandemii koronawirusa. Czy wszystkie dzieci 1 września wrócą do szkół? Dariusz Piontkowski rozwiał wszelkie wątpliwości w tej sprawie. Zobaczcie, co powiedział przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej!

Co z rozpoczęściem roku szkolnego?

Wielkimi krokami zbliża się koniec wakacji i już za kilka dni rozpocznie się wrzesien. Dzieci powoli szykują się do powrotu do szkoły, jednak tym razem rzeczywistość szkolna będzie wyglądać inaczej niż dotychczas. W związku z pandemią koronawirusa Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wytyczne dla dyrektorów szkół. Dariusz Piontkowski podczas konferencji prasowej zapewnił, że wszyscy uczniowie mogą bezpiecznie wrócić do szkół i rozpocząć naukę stacjonarną. W przypadku niektórych placówek pojawia się jednak możliwość przejścia na nauczanie zdalne- mogą być to szkoły, które znajdują się w strefach żółtych i czerwonych. To jednak nie koniec! Zobaczcie, co powiedział minister edukacji narodowej:

Jeżeli okaże się, że w danym powiecie jest bardzo trudna sytuacja epidemiczna, inspektor sanitarny może opóźnić tam rozpoczęcie roku szkolnego- powiedział minister edukcacji narodowej.

Dariusz Piontkowski podczas spotkania z mediami przyznał, że MEN przygotował kilka modeli funkcjonowania szkół i to dyrektorzy będą decydować, jaki model wprowadzą w danej placówce.

Najbardziej radykalny model to taki, z jakim będziemy mieć do czynienia w najbardziej zagrożonych powiatach. Zakładamy, że tam przerwa w nauce nie będzie dłuższa niż w przypadku praktykowanej aktualnie kwarantanny- mówił na konferencji prasowej.

Waszym zdaniem 1 września dzieci powinny wrócić do szkoły? A może jesteście za wprowadzeniem nauczania zdalnego?

Dariusz Piontkowski podczas konferencji przyznał, że MEN przygotował wytyczne dla dyrektorów szkół.

1 września dzieci wrócą do szkół.