Jest dokładna data powrotu wszystkich uczniów do szkół! Świetna wiadomość dla dzieci i rodziców

Premier i minister zdrowia poinformowali, kiedy wszyscy uczniowie wrócą do szkół. Okazuje się, że według planów władz dzieci już za kilka tygodni zakończą nauczanie zdalne i ponownie rozpoczną nauczanie stacjonarne. Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej ogłosili konkretną datę powrotu do szkół!

Powrót do szkoły w maju

Od minionego poniedziałku do szkół -w systemie hybrydowym- wróciły najmłodsze dzieci z klas 1-3 z 11 województw. Niestety, przez pandemię koronawirusa starsi uczniowie od wielu miesięcy uczą się zdalnie i do tej pory nikt nie wiedział, kiedy będą mogli dołączyć do swoich młodszych kolegów. Teraz premier i minister zdrowia poinformowali, kiedy nastąpi powrót do szkół wszystkich uczniów. Okazuje się, że wydarzy się to w maju!

Od 4 maja nauczanie hybrydowe w klasach 1-3 szkół podstawowych będzie obowiązywać w całym kraju.

Od 15 maja kolejni uczniowie rozpoczną nauczanie hybrydowe.

nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych

nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich

ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy- czytamy na gov.pl.

Z kolei od 29 maja rusza nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów!

nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów

ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy

Waszym zdaniem to dobra decyzja? Warto przypomnieć, że jest to plan władz, który może się zmienić jeżeli dojdzie do nagłego wzrostu zakażeń koronawirusem.

Premier i minister zdrowia podczas konferencji prasowej przekazali świetne wiadomości dla dzieci i rodziców. Mateusz Morawiecki i Adam Niedzielski poinformowali, że według planów wszyscy uczniowie wrócą do szkół 29 maja.

Waszym zdaniem powrót wszystkich uczniów do szkół to dobry pomysł?