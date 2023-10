Powrót do szkoły zawsze wiąże się z mnóstwem emocji i dla rodziców, i dla najmłodszych. Po letnich miesiącach dzieci i młodzież czeka ponowne spotkanie z przyjaciółmi i wejście w kolejny pracowity etap życia. Ważne, by powrót był jak najbardziej komfortowy i przyjazny. Z pewnością ułatwi go świetnie skompletowana wyprawka!

Kolekcja Back to School CCC

Dla uczniów ważne są nie tylko zeszyty i podręczniki, ale wszystko, z czego będą intensywnie korzystać każdego dnia przez najbliższe miesiące. Od piórników i notesów, przez torby i plecaki, aż po dresy i obuwie. Po wszystkie te rzeczy możemy teraz pójść tylko w jedno miejsce, czyli do sklepu CCC.

Mat.prasowe

Oferta jest tu zaskakująco pełna. W CCC znajdziemy marki, z którymi z łatwością wyposażymy dziecko do szkoły. Możemy wybierać w ofercie marek własnych, takich jak Sprandi, Nelli Blue dla dziewczynek i Action Boy dla chłopców. Znajdziemy tu też popularne i lubiane brandy, takie jak Adidas, Champion, Puma, czy New Balance, a ich produkty mają dobre ceny. Z łatwością i bez stresu skomponujemy więc pełną szkolną wyprawkę nawet dla najbardziej wymagającego ucznia. W CCC wymarzone ubrania i dodatki znajdą zarówno pierwszoklasiści, jak i maturzyści.

Mat.prasowe

Zobacz, jakich rzeczy nie może zabraknąć w szkolnej wyprawce!