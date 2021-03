Minister edukacji wskazał termin możliwego powrotu dzieci do szkół! Dobre wiadomości dla wszystkich uczniów i ich rodziców! 

Czy po Wielkanocy dzieci wrócą do szkoły? Jest komentarz ministra edukacji i nauki! Przemysław Czarnek w rozmowie z mediami zdradził możliwy termin rozpoczęcia nauki stacjonarnej. Szef MEN na antenie Polskiego Radia 24 wskazał dokładną datę ewentualnego powrotu uczniów. Sprawdźcie, co dokładnie powiedział Przemysław Czarnek!

Kiedy powrót do szkół?

Trzecia fala koronawirusa wciąż trwa. Niestety, ze względu na nagły wzrost liczby przypadków zakażeń władze wprowadziły szereg obostrzeń i zakazów. Od poniedzałku 22 marca dzieci z klas 1-3, które jako jedyne wróciły do szkół już 18 stycznia, rozpoczęły nauczanie zdalne. Teraz wszyscy uczniowie czekają na informacje, kiedy znów spotkają się w szkole. Do tej pory wydawało się, że nie ma szans na to, żeby dzieci szybko wróciły do nauczania stajonarnego, ale teraz pojawiła się nadzieja, że wydarzy się to już po wprowadzonym ostatnio lockdownie.

Minister edukacji i nauki w najnowszym wywiadzie radiowym przyznał, że być może już 12 kwietnia uczniowie wrócą do szkoły!

Powrót dzieci do szkół nastąpi wówczas, kiedy ustąpi trzecia fala i sytuacja pandemiczna na to pozwoli. Zakładamy, że ten obecny lockdown będzie trwał trzy tygodnie, stąd te rozporządzenia do 11 kwietnia. Jeśli będzie to możliwe, 12 kwietnia będzie powrót do szkół. Powtarzam: jeśli będzie to możliwe z uwagi na uwarunkowania pandemiczne- Przemysław Czarnek mówił w Polskim Radiu 24.

Przemysław Czarnek po raz kolejny podkreślił, że większość zgłoszonych wcześniej nauczycieli przyjęło już szczepienie przeciwko koronawirusowi.

Myślicie, uczniowie już w połowie kwietnia wrócą do szkół?

Zobacz także: Całkowity lockdown już od niedzieli?! "Nie będzie zabawy, walczymy o ludzkie życie" doradca premiera zdradził, co nas czeka!

Przemysław Czarnek poinformował kiedy może nastąpić ewentualny powrtót uczniów do szkół.

East News

Niewykluczone, że 12 kwietnia dzieci rozpoczną nauczanie stajonarne.