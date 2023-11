Miłość francuska może być elementem gry wstępnej lub sposobem na doprowadzenie partnera do orgazmu. Sukces seksu oralnego zależy od zaangażowania emocjonalnego i pełnej akceptacji ciał obojga partnerów.

Miłość francuska może być okazywana jednocześnie przez obojga partnerów. Umożliwia to pozycja 69, w której ciała są tak ułożone, że usta znajdują się blisko narządów płciowych partnera, umożliwiając wzajemny stosunek oralny.

Miłość francuska – dlaczego warto korzystać z zabaw łóżkowych?

Miłość francuska może okazać się sposobem na urozmaicenie życia seksualnego. Często w wieloletnich związkach, w których partnerzy doskonale znają swoje ciała i seksualne upodobania, zaczyna pojawiać się element stagnacji. Każdy stosunek seksualny staje się podobny do poprzedniego, brakuje elementu zaskoczenia i urozmaicenia, co z czasem staje się monotonne i pozbawione namiętnego zabarwienia. Najlepszą ucieczką od seksualnej rutyny jest otwarcie się na nowe doznania. Seks oralny to pieszczoty, na które mogą sobie pozwolić albo osoby gotowe na taką formę zbliżenia, albo partnerzy, którzy są sobie oddani na tyle, że wkroczenie w kolejny etap życia erotycznego nie powoduje w nich lęku. Udany seks oralny buduje obustronną satysfakcję – czerpie w nim nie tylko ten kto jest pieszczony, ale też osoba dająca rozkosz. Taki poziom zadowolenia może pojawić się pomiędzy tymi osobami, u których poziom partnerstwa jest na najwyższym szczeblu. Radością i rozkoszą stają się wówczas nie tylko doznania fizyczne, ale także sam widok tego jak duże podniecenie dajemy swojemu partnerowi.

Emocjonalne zaangażowanie podczas miłości francuskiej

Podczas miłości francuskiej nie bez znaczenia jest również kwestia emocjonalnego zaangażowania. Uczucia przekładają się na technikę i pełną akceptację każdego centymetra ciała. Im bardziej jesteśmy oddani naszemu partnerowi, tym naturalniej i bardziej spontanicznie przychodzi nam okazywanie pieszczot oralnych. Sukcesem seksu oralnego nie jest wyłącznie doprowadzenie partnera do orgazmu, oprócz pieszczot wykonywanych językiem i ustami ważny jest także kontakt, aktywizacja wszystkim zmysłów i atmosfera – spojrzenie, dotyk dłoni i przede wszystkim poczucie swobody.