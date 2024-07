Miłorząb dwuklapowy (ginko biloba) to drzewo, którego liście mają zdrowotne właściwości: usprawniają krążenie krwi, leczą obrzęki nóg, poprawiają pamięć i koncentrację, leczą nawet dysfunkcje seksualne. Wyciąg z liści miłorzębu znajduje się w składzie leków stosowanych pomocniczo w leczeniu chorób Alzheimera i Parkinsona.

Miłorząb dwuklapowy zapobiega chorobom układu krążenia i nowotworom

Miłorząb dwuklapowy, zwany także miłorzębem japońskim, zawiera dwie substancje, które odpowiadają za jego lecznicze właściwości. Są nimi flawonoidy oraz terpenoidy. Flawonoidy to antyoksydanty, które wzmacniają układ nerwowy, mięsień sercowy, naczynia krwionośne oraz komórki siatkówki oka. Flawonoidy zwalczają również wolne rodniki, które mogą odpowiadać za zmiany miażdżycowe i nowotworowe. Natomiast terpenoidy, w tym ginkoidy, poprawiają krążenie krwi poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych i zmniejszenie lepkości płytek krwi.

Miłorząb dwuklapowy wspomaga funkcje poznawcze

Liście miłorzębu dwuklapowego poprawiają pamięć i koncentrację oraz zapobiegają demencji. Początkowo uważano, że dzieje się tak wyłącznie dzięki temu, że miłorząb poprawia krążenie krwi w mózgu, ale okazało się, że większe znaczenie ma ochrona komórek nerwowych, które w chorobie Alzheimera ulegają degeneracji. Wyniki badań pokazują, że preparaty z miłorzębu dwuklapowego w osób z chorobą Alzheimera:

usprawniają procesy odpowiedzialne za myślenie, uczenie się i pamięć,

poprawiają funkcjonowanie wśród ludzi,

poprawiają nastrój.

Wyniki niektórych badań wskazują też na to, że miłorząb dwuklapowy bywa też skuteczny w terapii ADHD u dzieci.

Miłorząb dwuklapowy wspomaga funkcje seksualne

Miłorząb dwuklapowy znany jest także jako środek na potencję. Poprawia nastrój i rozszerza naczynia krwionośne. Dzięki temu podnosi libido i pomaga w zaburzeniach erekcji. Regularne przyjmowanie preparatów z wyciągiem z miłorzębu japońskiego pomoże poprawić jakość życia seksualnego u osób starszych lub zażywających środki przeciwdepresyjne.

W jakiej postaci dostępny jest miłorząb dwuklapowy

Wyciąg z miłorzębu (ginko biolba) dostępny jest w postaci kapsułek i tabletek do połykania, nalewki, syropu i płynu. Za 60 tabletek lub kapsułek zapłacimy ok. 20-40 zł, za 100 ml nalewki ok. 10-15 zł, a 250 ml syropu z ginko biloba – ok. 20 zł.

Z suszonych liści miłorzębu dwuklapowego można też parzyć herbatę. Jedną łyżkę stołową suszu należy zalać ok. 200 ml gorącej wody. Po 15 minutach parzenia się pod przykryciem herbata nadaje się do wypicia.