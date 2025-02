Martyna Wojciechowska, dziennikarka i podróżniczka, znana jest nie tylko ze swoich osiągnięć zawodowych, ale i wielkiego serca. Niestety, 50-latki nie ominęła osobista tragedia. Martyna Wojciechowska musiała pożegnać niedawno swojego ukochanego tatę i zmierzyć się z trudnymi emocjami. Niedługo po pożegnalnym wpisie, na instagramowym profilu Martyny Wojciechowskiej pojawiło się poruszające nagranie z ojcem, a fani nie kryją łez wzruszenia!

Wczoraj, 19 lutego, media obiegła informacja, że tata Martyny Wojciechowskiej zmarł. Teraz podróżniczka postanowiła uczcić pamięć ukochanego taty i dodała archiwalny filmik, na którym wraz z tatą tańczy na jednej ze wspólnych imprez. Trzeba przyznać, że niejeden senior mógłby pozazdrościć ojcu podróżniczki charyzmy i energii! Poruszające, jak 50-latka określiła swojego tatę:

Widać, że Martyna była niezwykle blisko ze swoim tatą i to rozstanie jest dla niej bardzo trudne. W swoim wpisie, informującym o śmierci taty napisała, że wiele się do niego nauczyła: