Informacja o śmierci Gabriela Seweryna wstrząsnęła polskimi mediami. Gwiazdor "Królowych życia" zmarł nagle w wieku 56 lat. Przez wiele lat prowadził pracownie, w której zajmował się projektowaniem futer. Tuż przed śmiercią był zmuszony zamknąć biznes z powodu braku klientów. Po jego śmierci fani postanowili uczcić jego pamięć w wyjątkowy sposób. Spójrzcie tylko co pozostawili przed wejście do jego pracowni.

Reklama

Fani nie zapomnieli o Gabrielu Sewerynie. Wielu z nich odwiedziło jego pracownie

We wtorkowy wieczór w mediach pojawiła się informacja o śmierci Gabriela Seweryna. Gwiazdor "Królowych życia" został przyjęty na SOR koło godziny 15.30 z objawami bólu w klatce piersiowej. W szpitalu została udzielona mu pomoc i gdy wszystko wskazywało na to, że będzie lepiej, doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Lekarze długo reanimowali pacjenta, ale niestety bezskutecznie. Informacja o śmierci 56-latka poruszyła wiele osób, które postanowiły pożegnać go we wzruszających wpisach w mediach społecznościowych. Jednak nie tylko tam fani celebryty postanowili uczcić jego pamięć — kilku z nich odwiedziło nawet jego pracownie.

Pracownia Gabriela Seweryna NewsLubuski/East News

Zobacz także: Gabrielowi Sewerynowi nie udzielono pomocy? Rzecznik pogotowia komentuje! Interweniowała policja

Od wielu lat Gabriel Seweryn zajmował się projektowaniem futer, niestety we wrześniu był zmuszony zamknąć swój biznes przez brak klientów. Po tym, jak informacja o jego śmierci obiegła wszystkie mediach, fani celebryty postanowili uczcić jego pamięć udając się do jego pracowni, która została zabezpieczona przez policje. Tuż przed samym wejściem do budynku pojawiły się zapalone znicze i kwiaty.

Pracownia Gabriela Seweryna NewsLubuski/East News

Zobacz także: Mocny wpis znanej aktorki po śmierci Gabriela Seweryna: "Nie będę udawać, że byłeś święty"

Reklama

Rodzinie i bliskim Gabriela Seweryna składamy najszczersze kondolencje.

Pracownia Gabriela Seweryna NewsLubuski/East News