Tak uczczono pamięć Mateusza Murańskiego. Poruszające słowa o aktorze i zawodniku freak fightów

O śmierci Grzegorza Czepułkowskiego poinformowali jego najbliżsi 27 marca. Nagła śmierć dziennikarza i aktora epizodycznych ról w takich serialach jak "Barwy Szczęścia" czy "Ojciec Mateusz" wstrząsnęła także środowiskiem medialnym. Przyjaciele zmarłego poinformowali, że prawdopodobną przyczyną śmierci Grzegorza był zawał serca, do którego doszło podczas spaceru z dziećmi. Czy znane są już oficjalne przyczyny śmierci? Kiedy odbędzie się pogrzeb Grzegorza Czepułkowskiego? Zobacz także: Na co zmarł Grzegorz Czepułkowski z "Barw Szczęścia"? Przyjaciele podali prawdopodobną przyczynę śmierci 47-latka Grzegorz Czepułkowski, kiedy odbędzie się pogrzeb? Grzegorz Czepułkowski był nie tylko aktorem i dziennikarzem Realnews, ale również blogerem modowym. Na ekranie mogliśmy zobaczyć go w filmach: "Lejdis" oraz "Bad Boy" Patryka Vegi. Grał też w serialach "Przepis na życie", "Barwy szczęścia", "Klan" czy "Ojciec Mateusz". W chwili śmierci miał tylko 46 lat. To właśnie przyjaciele i współpracownicy z Realnews.pl podali prawdopodobną przyczynę śmierci Grzegorza Czepułkowskiego, którą miał być zawał. Ofiacjalną przyczynę miała potwierdzić sekcja zwłok: Niestety na obecną chwilę jeszcze nic nie wiadomo. Prokuratura w dalszym ciągu bada sprawę i zbiera wszelakie informacje, a z powodu utrudnień pracowniczych spowodowanych przez epidemię koronawirusa odbywa się to całkiem mozolnie. Przyjaciele Grzegorza dodali również, że sekcja zwłok najprawdopodobniej odbędzie się w nadchodzącym tygodniu, a dopiero po niej będzie można zorganizować pogrzeb: Sekcja zwłok będzie przeprowadzona dopiero po wystawieniu przez prokuraturę oficjalnego aktu zgonu i prawdopodobnie może...