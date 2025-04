John Travolta to amerykański aktor, producent filmowy i piosenkarz, który zdobył światową sławę dzięki rolom w kultowych filmach, takich jak "Gorączka sobotniej nocy" (Saturday Night Fever) oraz "Grease". Urodził się 18 lutego 1954 roku w Englewood w stanie New Jersey. Travolta jest znany ze swojego charakterystycznego stylu tańca i charyzmy ekranowej. W swojej karierze był nominowany do Oscara i zdobył Złoty Glob. Na przestrzeni lat zagrał w wielu hitach kinowych, takich jak "Pulp Fiction", "Bez twarzy" czy "I kto to mówi". Poza ekranem znany jest z życia rodzinnego i zaangażowania w scjentologię. Jego życie osobiste naznaczone zostało również osobistymi tragediami, w tym stratą syna Jetta i żony Kelly Preston.

John Travolta wspomina syna Jetta w dniu jego 32. urodzin

John Travolta, znany aktor filmowy, uczcił pamięć swojego zmarłego syna Jetta w wyjątkowy sposób. W dniu, w którym Jett skończyłby 32 lata, gwiazdor opublikował na Instagramie wzruszający wpis wraz ze zdjęciem z przeszłości. "Bardzo tęsknię. Kocham cię, Jetcie" – napisał Travolta. Fotografia ukazuje Jetta w młodym wieku, uśmiechniętego i szczęśliwego. Aktor od lat dzieli się w mediach społecznościowych swoimi emocjami związanymi z utratą syna, a jego najnowsza publikacja spotkała się z ogromnym odzewem fanów.

Tragedia na Bahamach: Śmierć 16-letniego Jetta Travolty

Jett Travolta zmarł w 2009 roku podczas rodzinnych wakacji na Bahamach. Miał wtedy 16 lat. Chłopak doznał ataku, w wyniku którego przewrócił się i uderzył głową w wannę. Pomimo natychmiastowej pomocy, życia Jetta nie udało się uratować. Jego śmierć była ogromnym ciosem dla Johna Travolty i jego rodziny, a aktor wielokrotnie mówił o bólu, z jakim zmagał się po stracie syna.

Kolejna tragedia w rodzinie Travolty: Śmierć Kelly Preston

Rodzina Travolty musiała zmierzyć się również z kolejną bolesną stratą. W 2020 roku, w wieku 57 lat, zmarła żona Johna Travolty, Kelly Preston. Aktorka przegrała walkę z rakiem piersi, z którym zmagała się przez dwa lata. Informację o jej śmierci John Travolta przekazał osobiście, zaznaczając, że Kelly prowadziła swoją walkę prywatnie, z wielką odwagą i siłą.

Poruszające reakcje fanów na wpis Johna Travolty

Wzruszający wpis Johna Travolty natychmiast wywołał lawinę komentarzy. Fani aktora z całego świata przesyłali słowa wsparcia, wyrazy współczucia i pamięci o Jettcie. Wielu z nich podkreślało siłę Travolty oraz jego nieustającą miłość do syna, która mimo upływu lat pozostaje niezmienna. W komentarzach nie brakowało również odniesień do innych rodzinnych tragedii, jakie spotkały gwiazdora.

Rodzina Johna Travolty: Jak aktor radzi sobie po stratach

Pomimo bolesnych doświadczeń, John Travolta stara się prowadzić aktywne życie zawodowe i prywatne. Aktor poświęca dużo czasu swoim dzieciom: córce Elli i synowi Benjaminowi. Travolta otwarcie mówi o znaczeniu rodziny w jego życiu i o tym, jak wielką rolę odgrywa wsparcie najbliższych. W swoich wpisach podkreśla, że pamięć o ukochanych osobach, które odeszły, jest wciąż żywa i obecna w codziennym życiu jego rodziny.